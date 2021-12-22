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Политика

«Ему доверяет президент». Грызлова отправят послом в Минск

Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии

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Борис Грызлов

Борис Грызлов

Евгений Биятов/РИА «Новости»
В Госдуме в среду поддержали кандидатуру Бориса Грызлова на пост нового посла РФ в Минске. Ожидается, что нынешний глава дипмиссии в Белоруссии будет отозван. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новым послом России в Белоруссии станет глава Высшего совета «Единой России», полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов — об этом 22 декабря пишет Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме, где в среду данный вопрос обсуждался в закрытом режиме.

По его данным, нынешний посол России в Минске — Евгений Лукьянов — будет отозван. Интересно, что он был назначен на эту должность совсем недавно, 25 марта 2021 года.

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что «просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают», и не исключил, что за этим назначением может последовать «создание общего парламента» двух стран.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил в беседе с РИА Новости информацию о согласовании кандидатуры Грызлова.

«Да, поддержали», — приводит, в свою очередь, ТАСС слова своего источника.

Согласно регламенту, профильные комитеты нижней палаты парламента участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются главой государства по представлению МИД России.

Чем известен Грызлов

71-летний Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. С 2001-го занимал пост министра внутренних дел России, а в 2003-2011 годы был спикером Госдумы IV и V созывов.

Является председателем Высшего совета партии «Единая Россия» c 20 ноября 2002 года, а также полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины — с 26 декабря 2015 года.

Уже в течение 18 лет ему приписывают ставшую крылатой фразу о том, что «парламент — не место для дискуссий». Согласно стенограмме заседания 29 декабря 2003 года, отвечая на вопрос депутата Елены Драпеко — как «Единая Россия» собирается поддерживать межфракционный внутриполитический диалог, если в члены совета Госдумы предлагается ввести не лидеров фракций, Грызлов сказал следующее:

«Я считаю, что такой формат Совета Думы будет предполагать конструктивную законодательную деятельность. Мне кажется, что Государственная Дума — это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии, это та площадка, где должны заниматься конструктивной, эффективной законодательной деятельностью. У нас с вами есть возможность обсуждать вопросы во время парламентских слушаний. Безусловно, будет общение между лидерами фракций. И я думаю, что Совет Думы именно в таком формате будет работать наиболее конструктивно».

Уровень поддержки «Единой России», по последним данным социологических служб, варьируется от 26% до 32%. Согласно исследованию ВЦИОМ, рейтинг партии оценивается в 27,7% (по версии Фонда «Общественное мнение» — 32%).

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