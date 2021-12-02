В Берлине прошла церемония в честь уходящей Ангелы Меркель

В Берлине прошла торжественная церемония в честь ухода Ангелы Меркель с поста канцлера, который она занимала 16 лет. Политик запомнится как эффективными действиями во время тяжелейших кризисов, так и спорными решениями вроде пропуска в страну более миллиона беженцев в 2015 году. Эксперты сходятся во мнении, что самым ценным элементом политики Меркель была ее способность находить компромисс.

Без цветной пленки и Меркель

«16 лет на посту канцлера Германии были полны событий, часто очень сложных — как в политическом, так и в человеческом плане. (...) Я хотела бы призвать вас в будущем смотреть на мир и с точки зрения других людей», — заявила Ангела Меркель 2 декабря на церемонии военного прощания. Она также попросила сограждан сохранять оптимистические ожидания насчет будущего страны.

Мероприятие с уходящим в отставку федеральном канцлером, министром обороны или президентом — часть политической культуры Германии. 2 декабря оно прошло во дворе минобороны в честь главы правительства Ангелы Меркель, которая занимала этот пост 16 лет. При этом она все еще продолжает исполнять обязанности канцлера до официального назначения нового, Олафа Шольца, которое ожидается 8 декабря.

В этот раз в немецкую традицию внесла коррективы пандемия коронавируса — в церемонии принимали участие около 200 человек, — меньше, чем обычно. Одним из центральных элементов церемонии считается исполнение оркестром трех песен по выбору виновника торжества.

Меркель своим выбором удивила немецкую прессу — ими стали христианский гимн XVIII века «Боже, мы славим Твое имя», песня «Для меня должен идти дождь из красных роз» Хильдегарды Кнеф и «Ты забыл цветную пленку» Нины Хаген, которую называют не иначе как «матерью немецкого панка».

Широкое обсуждение в СМИ и поиск скрытых посылов на прощание вызвала именно последняя композиция 1974 года, записанная и получившая популярность в ГДР. В тексте песни главная героиня упрекает своего парня за то, что он взял в отпуск черно-белую фотопленку вместо цветной.

«Миша, мой Миша, мне было так горько. Сделаешь так еще раз, Миша, и я уйду от тебя!», — недовольна она.

Меркель на пресс-конференции объяснила, что песня просто напоминает ей о молодости — ведь фрау канцлер родом именно из восточной части страны, которая находилась в зоне советского влияния.

Память в России

Глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин в комментарии «Газете.Ru» сказал, что отношениям Германии и России при Меркель можно посвятить целую книгу.

«Но главное — она запомнится сильным политиком, отстаивающей в ее понимании германские стратегические интересы. На разных этапах госпожа Меркель была разной, что вполне естественно. Мир ведь тоже изменился за эти годы довольно радикально.

В целом она оставила за эти годы впечатление человека, который пытался достигнуть договоренностей и компромисса. Хотя в ее политике были, можно сказать, и девиации, которые связаны с общезападной линией на сдерживание России, — например, санкции. Но мне почему-то кажется, что это были скорее вынужденные, чем инициативные шаги», — сказал сенатор.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова уверена, что Меркель запомнится в России переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.

«Наверное, главное, что запомнится нам, — взаимодействие Меркель с нашим президентом. Сейчас важно даже то, что у них был интенсивный диалог. По каким-то вопросам, понятно, у них были расхождения. Но они хотя бы могли говорить, и не вставали в позу. Они старались, что и наши народы и Европа в целом находили компромиссы. Это был интересный период в наших отношениях, и точно не кризис», — сказала она.

close 100% Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи, 18 мая 2018 года Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Кризисы и компромиссы

Политолог и председатель Общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что за время своего правления Меркель продемонстрировала высокие управленческие качества.

Германия и Евросоюз преодолели с ее помощью нескольких кризисов — например, финансовый кризис еврозоны 2010 года, когда она последовательно отстаивала идею, что Германия должна оказать материальную помощь экономически слабым государствам в обмен на введение мер жесткой экономии для выхода из кризиса. Правительство Германии в итоге пошло на этот шаг, несмотря на бурные дискуссии.

Другими примерами решающей роли Меркель-политика в трудные моменты можно назвать украинский кризис 2014-2015 годов (в минском процессе она стала одним из активных переговорщиков), и миграционный 2015 года, когда лидер успокаивала свой народ знаменитым лозунгом «Мы справимся».

«Даже то, что она в обход конституции впустила в страну до двух миллионов беженцев, можно выставить как гуманитарный подход, — это резонировало с настроением части ее электората. Хотя, конечно, в итоге это подорвало ее позиции и рейтинги.

Были и другие провалы, — например, недавнее наводнение повергло многих в шок, так как там были совершенно негерманские потери из-за несработавшей системы оповещения населения. Сохраняются и экономические проблемы, — доля среднего класса за последние годы снизилась значительно, люди беднеют», — напомнил Голованов.

Эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов считает, что для точных оценок эпохи Меркель должно пройти определенное время.

«Сейчас мы находимся под давлением ее образа, который сложился, в том числе и из субъективных и эмоциональных оценок. Хотя, безусловно, 16 лет правления канцлерин были для Германии периодом социально-экономической и политической стабильности. Берлин укрепил свой авторитет как внутри Евросоюза, так и за пределами Европы.

Но, например, решение открыть границы Германии для сотен тысяч мигрантов в 2015 году привело к росту правого популизма и укреплению партии «Альтернатива для Германии» в высшем эшелоне немецкой политики», — сказал аналитик.

Соколов также считает, что в целом политика поиска компромиссов, которая была отличительной чертой управленческого стиля Меркель, позволяла разрешать противоречия между оппонентами. При этом жертвой лавирования стал ее Христианско-демократический союз — из-за размывания его идейного профиля и, как следствие, потери части голосов традиционных избирателей.

Худшее впереди

Сентябрьские соцопросы показали, что большинство граждан Германии (52%) не будут скучать по Меркель на посту канцлера.

Одной из причин этого может быть то, что 16 лет — непривычно большой срок правления для немцев, считает Голованов. Он напомнил, что даже фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер был у власти всего 13 лет.

«Немцы, конечно, уже подустали от Меркель. Но при этом большинство населения оценивает ее работу на твердую «четверку», на «хорошо». Ее образ mutti — «мамочки» — резонировал с немецким национальным сознанием, и я думаю, что она оставит добрую память о себе.

Особенно на фоне того, что ждет страну при новом «лево-зеленом» правительстве в ближайшее время. Речь про непопулярные меры по борьбе с коронавирусом и обязательную вакцинацию. Меркель здесь в каком-то смысле даже повезло, что она уходит вовремя», — рассуждает эксперт.

Меркель как политик пыталась найти компромисс и между двумя эпохами — условно «старой» Германией времен канцлера Гельмута Коля, протеже которого она была в начале политической карьеры, и новой, «гораздо более левой и авторитарной страной», констатировал Голованов. По его мнению, именно Меркель замедляла переход одной Германии в другую.

«Можно сказать точно: она действительно справилась на посту канцлера», — заключил политолог.