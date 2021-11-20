Расходы на штат Меркель после ее ухода из политики могут превысить €1 млн в год

6 декабря ФРГ окончательно вступит в новую политическую реальность. Именно в этот день представители Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и «Зеленых» назовут имя нового канцлера. А пока Ангела Меркель проводит последние недели в канцлерском кресле. Но даже сейчас, когда правящая партия потерпела поражение на выборах, а сама Меркель пообещала отойти от дел, вокруг ее персоны возникают новые скандалы. На этот раз немецкие журналисты узнали, что Меркель уходит на «пенсию» не одна, а с целым штатом сотрудников. Зачем — разбиралась «Газета.Ru».

Канцелярия для Меркель

В опубликованной на этой неделе заметке издания Der Spiegel говорится, что по истечении срока полномочий Меркель правительство планирует снабдить политика собственной канцелярией с девятью сотрудниками. Финансировать этот штат будут за счет налоговых поступлений, а также за счет некоторых должностей, которые ранее были упразднены в Бундесвере.

Предполагается, что пенсия Меркель составит около €15 тыс. в месяц, а предполагаемая зарплата руководителя офиса Меркель — около €10 тыс. В общей сложности расходы на содержание Меркель и ее штаба могут превысить €1 млн в год.

Предшественник Меркель, Герхард Шредер, занимавший должность канцлера семь лет, получал около €6,5 тыс. в месяц.

И хотя немецкие канцлеры традиционно получают штат помощников после ухода с должности, на этот раз публику смутили масштабы личной канцелярии Меркель.

Некоторые наблюдатели в то же время осторожно допускают, что политический вес Меркель не убавится и после выборов нового канцлера, а собственная канцелярия нужна ей для того, чтобы и дальше принимать активное участие в политической жизни Германии и Евросоюза.

Дошло до того, что политологи всерьез стали рассуждать о создании некоего «теневого кабинета» Меркель.

Однако руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов их мнение не разделяет.

«Никакого теневого кабинета не будет. Но ситуация действительно «необычная». Я бы сказал, на грани скандала. Ни у [экс-канцлера Гельмута] Коля, ни у [Герхарда] Шредера, ни у предыдущих канцлеров не было таких привилегий. Максимум четыре или пять человек в штат положено политикам их уровня. Кто и как делает Меркель такое добро — хороший вопрос. Кто-то ссылается на [Олафа] Шольца. Те, кто принял это решение, могут столкнуться с серьезными последствиями, поскольку им будет сложно все это обосновать», — отметил эксперт.

«Вряд ли можно вести речь о некоем параллельном правительстве, которое будет контролировать будущий кабинет министров ФРГ, — согласился профессор Кафедры новой и новейшей истории МГУ Александр Ватлин. — Личное бюро Ангелы Меркель позволит ей оставить открытой дверь в большую политику, заняв скорее престижный пост, нежели вернувшись к напряженной ежедневной работе».

Профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки и автор книги «Внешняя политика канцлера А. Меркель (2005-2017)» Николай Павлов заявил «Газете.Ru», что «не стоит обижать старушку», поскольку помощников дают всем бывшим канцлерам.

Вечная молодость

Один из главных вопросов касательно будущего Меркель: продолжит ли она политическую деятельность, и если да, то где?

По словам Владислава Белова, Меркель понимала, что могла установить рекорд по количеству сроков на посту канцлера и привести ХДС к победе на минувших выборах. Однако она приняла другое решение.

«По-хорошему человек устал. Хотела бы — осталась в политике», — отметил Белов.

Эксперты допускают, что политическая карьера Ангелы Меркель не заканчивается. Еще в 2019 году Жан-Клод Юнкер заявил, что Меркель обладает достаточной квалификацией, чтобы руководить Еврокомиссией. Тогда политик назвал Меркель «достойным любви совокупным художественным произведением».

Российские коллеги немецкого канцлера озабочены ее будущим в не меньшей степени. В августе лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что после отставки канцлер Германии Ангела Меркель может получить работу в России — тем самым повторив путь бывшего канцлера Герхарда Шредера, который занимает должность председателя совета директоров «Роснефти». «Не в Америку же ей ехать», — сказал тогда российский политик.

Владислав Белов также уверен, что компетенции Меркель не останутся без внимания, поскольку ее 30-летний опыт политической деятельности может принести пользу многим международным институциям.

«Убежден, что ей будут предлагать посты в международных организациях и в рамках Евросоюза.

Она — женщина молодая, умная, умеющая достигать компромиссов. Возможно, она и согласится. Но пока Меркель жестко отстаивает то, о чем сказала в Бундестаге: высплюсь, почитаю, а там буду смотреть. Поэтому за нее решать не будем. В любом случае, такой активной жизни, как на посту федерального канцлера, у нее уже не будет», — заключил эксперт.

Меркель, по мнению Ватлина, может стать как председателем в одной из влиятельных международных организаций, так и президентом ФРГ — он не имеет реальных полномочий в системе исполнительной власти, но является «моральным арбитром» и для политиков высшего звена, и для населения страны.

«Трудно себе представить, что Ангела Меркель, покинув пост бундесканцлера, распрощается с политикой. Накопленный ею за 16 лет авторитет — слишком большой капитал, чтобы отказаться от его использования. Могу предположить, что политическая активность Меркель будет проявляться в двух сферах: во-первых, в партии ХДС, которую после перехода в оппозицию ждут нелегкие времена — смена лидеров и стратегических ориентиров. Для Меркель важны каналы влияния на кадровые решения партийной верхушки, чтобы сохранить приоритеты, которые она сама принесла в повестку дня христианских демократов. Вторая сфера — внешняя политика, где речь идет об использовании личных контактов и кредита доверия первых лиц на мировой арене. Меркель всегда была умелым модератором, она находила интересные варианты выходов из самых сложных международных коллизий. Новому правительству, какие партии бы в него не вошли, очень пригодится ее опыт и ее советы», — заключил эксперт.