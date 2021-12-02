«Ты забыл цветную пленку»: как в Берлине проводили Меркель с поста канцлера

2 декабря во дворе минобороны Германии в Берлине состоялась торжественная церемония проводов первой женщины, находившейся во главе немецкого правительства. Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ 16 лет — с 22 ноября 2005 года.

Традиционная военная церемония проводится в Германии для чествования уходящих в отставку высших должностных лиц государства, а также генералов армии. Она считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы страны могут отдать гражданскому лицу.

Самая зрелищная часть — марш воинских частей в полном парадном обмундировании и с факелами. Интересно, что виновник торжества может выбрать для музыкального сопровождения мероприятия три композиции, которые исполнит военный оркестр. Одной из песен, выбранных Меркель, стала песня панк-исполнительницы из ГДР Нины Хаген — хит 1974 года «Ты забыл цветную пленку». По признанию Меркель, она напоминает ей о молодости.

Как провожали на пенсию канцлера Меркель — в фоторепортаже «Газеты.Ru».