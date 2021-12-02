Макрон назвал Джонсона «клоуном» и «бездельником»

Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном», который делает из Франции «козла отпущения» на фоне провалов британской политики. Со слов Макрона, сначала Джонсон разговаривает с ним «по-взрослому», а затем начинает подыгрывать публике и доставлять Франции новые неприятности. СМИ сообщают, что французский лидер нелестно высказался о британском коллеге после трагедии в Ла-Манше, где утонули 27 мигрантов. Инцидент обострил споры между Лондоном и Парижем по поводу беженцев.

Эммануэль Макрон назвал Бориса Джонсона «ни на что не годным» во время брифинга с советниками, посвященного кризису с мигрантами в Ла-Манше, пишет газета Le Canard enchaine. Перед этим французский президент успел обсудить ситуацию с мигрантами с Джонсоном по телефону, но затем британский премьер опубликовал в Twitter свое письмо Макрону. В этом обращении Джонсон призвал французского лидера принять его план по пресечению подобных трагедий в Ла-Манше.

Как поясняет газета, Макрон был возмущен тем, что Джонсон использовал Twitter для публикации «письма, которое он только что отправил Макрону, которое Макрон еще не смог прочитать».

«Мы [с Джонсоном] обсуждаем дела, как взрослые люди, все идет хорошо, а затем он устраивает нам неприятности до или после каким-то безвкусным образом. Это всегда один и тот же цирк», — заявил Макрон.

По его мнению, премьер-министр «придерживается позиции вульгарного человека» и «пытается превратить простые ситуации в сложные проблемы». Президент отметил, что без Джонсона Франция могла бы лучше сотрудничать с Великобританией.

«Печально видеть, что крупной страной, с которой мы могли бы сделать огромное количество дел, руководит клоун. Джонсон ведет себя как бездельник», — резюмировал Макрон.

Как сообщил советникам президент, «отправной точкой цирка Джонсона» в отношениях с Францией стал Brexit (выход Великобритании из ЕС). По мнению французского лидера, Джонсон быстро осознал, что после Brexit ситуация для британцев стала «катастрофической». «Бензин в насосах закончился, возникла нехватка целого ряда продуктов», — описал обстановку в Великобритании Макрон.

Он пояснил, что на этом фоне Джонсон позиционирует себя как жертву, а из Франции делает «козла отпущения». По словам Макрона, в частном порядке Джонсон извинялся за подобное поведение. Премьер якобы пояснил, что «ему жаль вести себя подобным образом, но он должен учитывать общественное мнение превыше всего остального».

Напряжение между Парижем и Лондоном выросло в конце ноября из-за инцидента с мигрантами в Ла-Манше. В проливе 24 ноября утонули 27 человек, которые пытались доплыть на надувной лодке из Франции до Великобритании, среди погибших — трое детей. Это самая крупная подобная трагедия с 2014 года.

Джонсон в телефонном разговоре с Макроном заявил, что этот случай доказывает неспособность французских властей своими силами остановить незаконную миграцию через пролив. Джонсон отметил, что Великобритании «трудно» убедить другие страны, «особенно французов», «действовать так, как мы думаем, заслуживает ситуация». В ответ Макрон попросил Лондон не политизировать ситуацию и напомнил, что Франция и Великобритания несут в этом вопросе равную ответственность.

Позже, 26 ноября, Джонсон выложил в Twitter свое письмо Макрону. В нем, в частности, премьер предложил возвращать доплывших до Британии мигрантов обратно во Францию.

В Париже предложение Джонсона резко раскритиковали. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен подчеркнул, что послание Джонсона вызвало «разочарование», но «еще хуже» то, что британский премьер его обнародовал. В знак протеста Дарманен отменил запланированную встречу с коллегой из Британии Прити Пател.

Макрон, в свою очередь, заявил, что «удивлен» подобными «несерьезными» методами. «Руководители стран не общаются между собой посредством Twitter или публикацией писем», — сообщил он.

Французский президент не первый из политиков, кто, критикуя Джонсона, награждал его нелицеприятными эпитетами. Так, в начале ноября член парламента Великобритании Кэролайн Лукас назвала премьера «абсолютной катастрофой». В апреле лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер окрестил Джонсона «майором подлости». В ноябре он же заявил, что Джонсон – это «трус, а не лидер».