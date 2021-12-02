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Макрон назвал Джонсона клоуном

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Daniel Cole/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, управляющим «великой страной». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Le Canard Enchaîné.

Отмечается, что Макрон пожаловался на поведение Джонсона после телефонных переговоров. Политики обсудили ситуацию с лодкой с беженцами, которая затонула в Ла-Манше 24 ноября.

Французский лидер описал администрацию Джонсона как «цирк», а премьер-министра упрекнул за попытки изобразить себя жертвой. Макрон заявил, что сначала они с Джонсоном «обсуждают дела, как взрослые люди», а затем британский политик «устраивает сложности» вульгарным образом.

Ранее сообщалось, что Макрон обвинил Джонсона в неспособности воспринимать мигрантский кризис всерьез.

Представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. Это самая крупная подобная трагедия в Ла-Манше с 2014 года. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, тогда как Британия хочет отправить на континент собственные патрули.

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