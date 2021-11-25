Лондон указал Парижу на неэффективную работу с мигрантами после трагедии в Ла-Манше

Представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытаясь доплыть до Великобритании. Это самая крупная подобная трагедия в Ла-Манше с 2014 года. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, Британия хочет отправить на континент собственные патрули.

В общей сложности 17 мужчин, семь женщин и трое детей погибли в среду у берегов Франции. В основном это были курды из Ирака и Ирана. Причина трагедии официально не установлена. Мигранты использовали надувную лодку, которая почти полностью сдулась к моменту, когда их обнаружили местные рыбаки. Последние вызвали спасателей.

В результате совместной поисковой операции британских и французских властей удалось спасти двух человек, они госпитализированы с сильным переохлаждением.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявила, что беженцам помогли попасть на берег пролива контрабандисты, которые предлагают жителям Ближнего Востока и Африки за деньги незаконно добраться до Европы, в том числе через Ла-Манш.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что французские власти сделают все возможное, чтобы найти и осудить причастных к трагедии. Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен уточнил, что недалеко от французской границы с Бельгией задержаны пять человек, которых подозревают в организации нелегальной миграции.

В то же время британская газета The Daily Telegraph опубликовала фото, на котором группа мигрантов несет надувную лодку, чтобы спустить ее в пролив, а напротив них безучастно стоит машина французской полиции. Издание отметило, что снимок сделан незадолго до трагедии.

Это не первый подобный случай. Ранее в ноябре британское ITV News выложило видео, на котором десятки мигрантов в спасательных жилетах несли небольшую лодку к Ла-Маншу, в то время как офицеры французской жандармерии наблюдали рядом на берегу, не пытаясь им помешать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили трагедию в Ла-Манше в среду вечером по телефону. Как заявил Джонсон, этот случай доказывает, что усилий французских властей недостаточно, чтобы остановить незаконную миграцию. Премьер призвал объединить британские и французские силы на берегу пролива. Джонсон отметил, что Великобритании «трудно» убедить другие страны, «особенно французов», «действовать так, как мы думаем, заслуживает ситуация».

«Пора <...> сделать все возможное, чтобы сломить эти банды [контрабандистов], которым буквально сходят с рук убийства [мигрантов]», — заявил британский премьер-министр. Он пояснил, что без жестких мер контрабандисты «ни перед чем не остановятся» ради прибыли.

Макрон в ответ попросил Лондон не политизировать ситуацию. Президент указал, что Франция и Великобритания несут общую ответственность в этом вопросе.

Канцелярия премьера Британии по итогам разговора Джонсона и Макрона сообщила, что стороны согласились срочно активизировать усилия по прекращение нелегальной миграции через Ла-Манш.

Во время выступления по поводу трагедии в четверг Макрон заявил, Франция использует армейские дроны в рамках усиленного патрулирования своего побережья Ла-Манша. Он добавил, что Франция уже задействовала в борьбе с нелегальной миграцией максимальное количество людей за свою историю. По его словам, «силы безопасности мобилизованы днем ​​и ночью».

«Франция не позволит Ла-Маншу стать кладбищем», — пообещал Макрон.

В то же время президент пояснил, что только французских мер недостаточно. По его словам, нелегальных мигрантов слишком поздно останавливать, когда они уже стоят на берегу в надежде попасть в Великобританию. По мнению французского лидера, с проблемой надо работать глубже, для чего необходимы усилия других стран.

Правительство Макрона на фоне трагедии в Ла-Манше объявило, что министры Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Великобритании, а также официальные лица ЕС встретятся в воскресенье, чтобы обсудить активизацию усилий по борьбе с контрабандистами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен, в свою очередь, раскритиковал миграционную политику Великобритании. Он отметил, что британские работодатели сами поощряют нелегальных мигрантов, когда нанимают сотрудников из их числа. Дарманен добавил, что за нелегальной миграцией стоят преступные группировки в Бельгии, Нидерландах, Германии и Великобритании. Министр призвал эти страны больше сотрудничать с Францией, заявив, что они не всегда полностью отвечают на запросы французских судебных органов о предоставлении информации.

«Мы больше не должны быть единственными, кто борется с контрабандистами», — настаивает Дарманен.

Ранее он уже называл Францию «жертвой британской политики». «Если бы британцы очень сильно изменили свое законодательство — а они это сделали, но недостаточно — люди не приезжали бы в Кале или Дюнкерк, ожидая возможности пересечь Ла-Манш», — заявил министр.

Теневой министр внутренних дел Великобритании Ник Томас-Саймондс солидарен в том, что для прекращения нелегальной миграции нужно работать шире. «Нереально думать, что всю береговую линию [Ла-Манша] можно патрулировать. Нам также необходимо рассмотреть практические действия правоохранительных органов вдали от побережья», — указал он.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, в свою очередь, предупредила, что у кризиса с мигрантами нет быстрого решения. Она сообщила, что необходимо ликвидировать группировки контрабандистов и закрыть их незаконные маршруты. По ее словам, британское правительство сотрудничает с другими странами в этом вопросе. Пател добавил, что предложила французскому МВД усилить патрули на побережье британскими полицейскими, хоть последние и не смогут проводить задержания на чужой земле.

Ранее в ноябре Пател уже говорила, что Шенгенское соглашение, упростившее визовый контроль между странами-членами ЕС, привело к тому, что Францию ​​«завалило» мигрантами, пытающимися добраться до Великобритании.

«Давайте не будем забывать, что реальная проблема нелегальных миграционных потоков заключается в том, что в ЕС нет никаких средств защиты границ», — отметила она.

Проблема нелегалов, которые пытаются попасть в Великобританию через Ла-Манш, остается актуальной уже больше пяти лет. За последнее время их количество только увеличилось, так, 13 ноября через Ла-Манш в Великобританию, по заявлению британских властей, за сутки на лодках приплыло рекордное число человек — почти 1,2 тысячи. Предыдущий рекорд в 853 человека также был установлен в этом месяце.

Спортивный магазин Decathlon ранее снял с продажи каяки в городах Кале и Гранд-Сенте, расположенных рядом с проливом, чтобы мигранты не пытались использовать их для переправы в Великобританию.