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Французы возмутились письмом Джонсона и передумали разговаривать с британским МВД

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Thibault Camus/AP

Французские власти сообщили министру внутренних дел Великобритании Прити Пател, что ее приглашение на встречу по поводу миграционного кризиса в Ла-Манше отозвано. Действия Парижа, пишет Reuters, спровоцированы публикацией открытого письма Бориса Джонсона французскому президенту с критикой действий Парижа.

Источник, близкий к французскому министру внутренних дел Джеральду Дарманину, назвал письмо «неприемлемым и противоречащим духу дискуссий между партнерами».

Ранее Джонсон направил Макрону письмо, в котором представил план из пяти пунктов по решению проблемы нелегальных мигрантов, переправляющихся в Великобританию через Ла-Манш. Среди прочего, британский премьер предложил французам начать работу по отправке мигрантов в обратном направлении, чтобы у них «поубавилось бы желание подвергать свою жизнь риску».

В среду, 24 ноября, 27 человек утонули в Ла-Манше, пытаясь добраться до британских берегов. Семнадцать мужчин, семь женщин и трое подростков погибли, когда их лодка начала сдуваться.

Правительство Макрона на фоне трагедии в Ла-Манше объявило, что министры Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Великобритании, а также официальные лица ЕС должны встретиться в это воскресенье, чтобы обсудить активизацию усилий по борьбе с контрабандистами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов.

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