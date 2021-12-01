Лукашенко заявил о поддержке России в случае нападения Украины

Отношения между Белоруссией и Украиной снова обострились: Александр Лукашенко не только выразил готовность посетить Крым, но также пообещал, что в случае украинской агрессии в отношении России Минск поддержит Москву. Украинский МИД в ответ пригрозил последствиями и предрек удар по украинско-белорусским отношениям. Экономисты рассказали «Газете.Ru», чем обернется потенциальный разрыв отношений между двумя странами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости» заявил, что Минск примет сторону Москвы в случае украинской агрессии в отношении России.

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией», — отметил политик.

Лукашенко добавил, что готов посетить Крым, предварительно назвав территорию «де-юре» российской.

За его высказыванием последовала реакция украинского МИДа.

«Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дилемма Лукашенко

Александр Лукашенко находится в непростой ситуации. С одной стороны, Украина является одним из важнейших торговых партнеров Белоруссии. С другой — союзнические отношения с Российской Федерацией ставят его перед необходимостью признать территориальную целостность союзника. Ситуация осложняется тем фактом, что Украина официально не признала прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии и считает Лукашенко нелегитимным руководителем страны.

При окончательном разрыве двух стран в первую очередь пострадают торгово-экономические связи, считает белорусский политолог и экономист Сергей Шиптенко.

«Прежде всего сократится экспорт из Белоруссии, который представлен не только белорусcкими товарами. Российские компании также поставляют товары на украинский рынок с помощью Белоруссии», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт.

По словам Шиптенко, даже несмотря на политический кризис в отношениях между Киевом и Минском, товарооборот между двумя странами в последние годы рос. Однако если в Донбассе случится эскалация, то поставки нефтепродуктов из Белоруссии на Украину могут прекратиться, подчеркнул эксперт.

Политолог Андрей Суздальцев придерживается противоположного мнения. По его словам, разрыв между Украиной и Белоруссией невозможен, поэтому и торгово-экономические отношения двух стран никак не пострадают. Эксперт также уточнил, что сохранение Украины в качестве торгового партнера намного важнее для Лукашенко, чем официальное признание Крыма российской территорией.

«Если Лукашенко признает Крым, он закроет маленькую калиточку, которая есть на Украине. Для него это — дорога на Запад. Торговые отношения с Украиной для него важнее», — заявил «Газете.Ru» Суздальцев.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин указал и на другой сценарий: по его словам, даже если политические отношения Киева и Минска опустятся на еще более низкий уровень, экономическому взаимодействию двух стран это не помешает. «Украинские власти уже восьмой год «воюют» с Россией, это не мешает Киеву довольствоваться широким экономическим сотрудничеством с Москвой», — провел аналогию эксперт.

Однако определенная доля риска для торгово-экономических отношений Белоруссии и Украины все же есть, считает Жарихин. По его словам, признавая Крым, Лукашенко рискует потерять поступления в иностранной валюте, которыми Киев расплачивается за белорусскую электроэнергию.

Что связывает Украину и Белоруссию

По состоянию на 2021 год Белоруссия занимает седьмое место среди торговых партнеров Украины. Украина в свою очередь удерживает вторую строчку среди торговых партнеров Белоруссии.

Несмотря на турбулентную ситуацию в мировой экономике в связи с пандемией, объем внешней торговли между двумя странами увеличился на 8,8% за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

Так, Минск и Киев обменялись товарами и услугами на $1,2 млрд, свидетельствуют данные украинского министерства экономики. Причем сальдо торгового баланса говорит не в пользу Киева: за первый квартал 2021 года Украина отправила на экспорт товаров и услуг на $334,2 млн, в то время как импорт белорусской продукции обошелся Киеву в $884,9 млн.

Официальные власти Белоруссии также рапортуют о росте. С января по май этого года товарооборот между странами составил $2,3 млрд (рост на 36,7% за аналогичный период). Согласно данным посольства РБ на Украине, Минск экспортировал товаров на сумму $1,7 млрд, тогда как импорт украинских товаров едва превысил $600 млн.

В 2020 году объем внешней торговли между Украиной и Белоруссией составил $4,4 млрд — это на 20,9% меньше, чем было зафиксировано в 2019 году. Свою роль тогда сыграли ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Да будет нефть

Главным связующим звеном в торгово-экономических отношениях Киева и Минска являются поставки нефтепродуктов. Причем иногда нефть становится предметом политического торга. В мае этого года появились слухи, что Белоруссия может остановить поставки бензина А-95 на Украину с июня.

Сообщения об этом просочились в прессу через три дня после решения украинских властей приостановить авиасообщение с Белоруссией на фоне скандала с принудительной посадкой борта компании Ryanair в Минске и последующим арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича.

В Минске тогда назвали решение украинских властей абсурдным и необоснованным. Примечательно, что тогда же несколько депутатов Верховной рады Украины призвали прервать дипломатические контакты с Белоруссией, пока у власти в стране находится Александр Лукашенко.

Однако в Белоруссии вопросы бизнеса пытаются вынести за рамки политических разногласий. В начале ноября председатель концерна «Белнефтехим» Алексей Рыбаков заявил, что «турбулентность» в белорусско-украинских политических отношениях не скажется на поставках нефтепродуктов из Белоруссии на Украину.

«Энергичное» партнерство

Еще одним торгово-экономическим «рычагом» Минска в отношениях с Украиной является электроэнергия. После запуска первого блока Белорусской АЭС в 2020 году Украина стала одним из основных потребителей белорусской электроэнергии. Однако и здесь находится место для политической реакции.

В начале октября депутат Верховной рады, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернов заявил, что широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое «вторжение» России. Двумя неделями позже бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и вовсе заявил, что Белоруссия превращается в «плацдарм для наступления» российской армии на Украину.

Примечательно, что в начале следующего месяца украинские компании получили письмо от компании «Белэнерго», в котором говорилось о прекращении поставок белорусской электроэнергии на Украину и об отсутствии планов заключать новые рамочные контракты с украинскими компаниями.

«Лукашенко не упускает возможности, чтобы воспользоваться глупостью некоторых украинских политиков и показать, кто более успешен в экономике. Он демонстрирует все это на поставках электроэнергии», — объяснил белорусский политолог Шиптенко.

Однако затем президент Зеленский заявил, что, по его мнению, Украина в случае необходимости все же должна импортировать электроэнергию из Белоруссии. А уже в конце месяца стало известно, что Киев нарастит импорт белорусской электроэнергии до 900 МВт в час.

Что делать Киеву без Минска

По словам Сергея Шиптенко, Украина может заместить белорусский импорт, однако это дорого обойдется Киеву.

«Украина может импортировать нефть из ЕС. И, судя по статистике, закупает сырье у Литвы, Румынии и Польши. Но это говорит не столько о богатстве страны, а о том, что после майдана Украина так и не смогла реанимировать прекрасную отрасль, доставшуюся от СССР — десятки нефтеперерабатывающих заводов, которые могли полностью обеспечить Украину нефтепродуктами, а также обеспечить хороший экспорт на рынок Евросоюза. Это и демонстрирует Белоруссия всего лишь с двумя НПЗ», — отметил эксперт.

На данный момент Белоруссия обеспечивает половину украинского рынка моторного топлива, объяснил Шиптенко, но в случае эскалации на Юго-Востоке Украины поставки могут прекратиться.

«Думаю, в этой ситуации Евросоюз не оставит Украину без помощи. Но это будет дорого стоит Украине, поэтому будут новые большие долги. Моторное топливо стоит дороже, чем обычное. Платить Украине не из чего. Бюджет и так трещит по швам и заполняется долговыми обязательствами», — обратил внимание эксперт.

И все же политолог допускает положительное развитие событий.

«Если дело не дойдет до эскалации в Донбассе, взаимная торговля между странами в этом году может превысить объем 2020 года. В постмайданный период, даже несмотря на осуждения Минском «майдана», товарооборот между Белоруссией и не признающей Лукашенко Украиной все еще растет», — заключил он.