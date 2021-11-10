Главы МИД РФ и Белоруссии подписали программу согласованных действий во внешней политике

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей приняли новую программу согласованных внешнеполитических действий. По словам экспертов, этот документ не подразумевает выработку единого курса в рамках Союзного государства, а Россия становится главным защитником Александра Лукашенко. «Газета.Ru» — о шаге от интеграции до конфликта с НАТО.

Что подписали министры

Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров провели ежегодное совместное заседание коллегий дипломатических ведомств двух стран. По его итогам стороны подписали «Программу согласованных действий в области внешней политики государств на 2022-2023 годы».

Аналогичный документ страны подписывают каждые два года. И, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, несмотря на закрытый характер программы, ее содержание не представляет секрета.

«По сути, там все о совместных действиях Белоруссии и России на международных площадках вроде ООН по некоторым вопросам. И еще там есть пункты о взаимодействии по линии посольств — если у Минска его нет, то, как правило, поддержку белорусам оказывает Россия. Это же касается и дипломатического корпуса Белоруссии — как правило, дети сотрудников их посольств ходят в российские школы при наличии такой возможности», — говорит аналитик.

По мнению опрошенных экспертов, принятая программа принципиально ничем не отличается от прошлой, несмотря на изменившиеся обстоятельства.

Так, политолог Андрей Суздальцев в комментарии «Газете.Ru» соглашается с оценкой белорусского коллеги о содержании программы и напоминает, что в соответствии с Договором о создании Союзного государства, внешняя политика остается в зоне ответственности каждого из двух государств.

«Внешнеполитические курсы России и Белоруссии при этом как не согласовывались, так и не будут», — категоричен эксперт.

О чем говорили главы МИД

На пресс-конференции Макея и Лаврова поднимались в том числе и актуальные проблемы. В частности, речь зашла о текущей тяжелой ситуации на польско-белорусской границе, где ближневосточные мигранты пытаются проникнуть на территорию европейской страны.

Так, Макей охарактеризовал миграционный кризис как «агрессию в отношении Минска», и заявил, что такие действия «не могут и не должны оставаться без консолидированного ответа» России и Белоруссии.

Макей также добавил, что Минск и Москва озабочены наращиванием мощи НАТО на границах Союзного государства, обе страны выступают за предотвращение гонки вооружений.

При этом представитель Белоруссии утверждает, что его страна никогда не отказывалась от идеи посредничества по вопросу мигрантов. Евросоюз, по словам Макея, шлет сигналы Минску о необходимости конфиденциального диалога в «подвалах и лесах», так как официально он не признает легитимность белорусской власти.

Лавров же поддержал позицию коллеги, отметив, что звучащие из Польши сравнения ситуации на границе с Белоруссией с обстановкой в 1939 году, перед началом Второй Мировой войны, «абсолютно неуместны».

Российский министр также возмутился и другими обвинениями в отношении союзника, например, со стороны ООН: в докладе генсека организации говорилось о преследовании граждан Белоруссии, сотрудничающих с правозащитниками организации.

«Эта история, на самом деле, нас очень сильно беспокоит, она возмутительна. Я все-таки надеюсь, что впредь генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] будет читать те бумаги, которые ему дают на подпись», — посоветовал Лавров.

После переговоров Макей отправился давать интервью агентству РИА «Новости», где снова подтвердил неоднозначную позицию Минска по статусу Крыма.

«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал он.

Угрожает ли России сотрудничество с Белоруссией

Сообщается, что стороны в ходе переговоров ориентировались на подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии интеграционный декрет Союзного государства. Так, в тот день были утверждены 28 отраслевых союзных программ, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства.

Андрей Суздальцев видит в этом опасность для Москвы, предостерегая: поскольку соглашения от 4 ноября позволят оставаться российско-белорусской границе открытой, после отказа Польши принимать мигрантов в теории они могут направиться в Россию.

Москва же рассчитывает, что обстановка на белорусско-польской границе не будет угрожать ей, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты <...>. Мы надеемся, что никоим образом это [кризис] не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», — говорил он.

Дмитрий Болкунец указывает на другую проблему ситуации с мигрантами, отмечая, что она может стать фактором, мешающим реальной интеграции двух государств.

«Лукашенко подписал документы, чтобы получить дешевый газ. Хотя сейчас в Москве выбрали другую тактику — выполнить сначала обязательства, а потом деньги. Но я уверен, что реально президент Белоруссии выполнять ничего не будет.

Сейчас он провоцирует серьезный военный конфликт на границе со странами НАТО. Это обнулит соглашения с Россией, и, более того, может втянуть ее в войнушку. Лукашенко почти каждый день употребляет слово «война», это очень опасный синдром», — считает политолог.

По мнению Дмитрия Болкунца, одна из причин миграционного кризиса — желание Лукашенко устроить провокацию ради изменения позиции Брюсселя, где отказываются вести с ним прямой диалог.

«Лукашенко хочет, чтобы в Европе его начали признавать как президента. Москва в этом плане пожинает определенные плоды, потому что все звонки будут идти в Кремль Путину. Просто потому, что в дурдом никто не хочет звонить. Путин и Лавров же просят разговаривать напрямую с белорусским руководством. Но, по моим ощущениям, никто в Европе с Лукашенко разговаривать все равно не будет. Он недоговороспособный, и его, в частности, в Польше, открыто называют террористом», — напоминает эксперт.

По мнению аналитика, в дальнейшем тенденция не изменится — Запад введет новые санкции против Минска, а Россия продолжит защищать Белоруссию, считая ее своим союзником, не обращая внимания на межгосударственные проблемы.