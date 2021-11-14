В Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии рассказали об ожиданиях о признании республик

На этой неделе появились сообщения о намерении Белоруссии признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И хотя слухи не подтвердились, для многих эта новость стала поводом вновь заговорить о легализации правового статуса двух республик на международной арене. «Газета.Ru» поговорила с политиками из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, чтобы понять: почему эти сообщения появились именно сейчас, и как скоро Минск действительно признает в этих территориях полноценные субъекты международного права.

Слово за президентами

Информация о возможном признании впервые появилась в Telegram-канале почетного консула Абхазии в Ростове-на-Дону Адика Аршба. Белорусские парламентарии буквально тут же опровергли информацию, подчеркнув, что этот вопрос не является предметом законодательного регулирования в Белоруссии.

«По всем регламентам такой документ [законопроект] и не требуется. То есть нет такой процедуры, что в парламенте должен быть такой документ», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» белорусский депутат и заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич.

По словам политика, вопрос о признании Белоруссией двух республик сначала должен появиться в повестке обсуждения лидеров Белоруссии и России — Александра Лукашенко и Владимира Путина. Только тогда в Минске начнется реальная работа по признанию Абхазии и Южной Осетии, заявил депутат.

«Я не вижу этого в повестке обсуждения двух глав государств. А это самое главное. Наши президенты обсуждают широкий спектр вопросов и доказали, что несмотря на споры, все вопросы умеют решать. Но сейчас этого нет в повестке. Без них вопрос признания никто обсуждать не будет. У нас страны ориентированы на президентов. Особенно Беларусь», — отметил Гайдукевич.

Сам Александр Лукашенко несколько раз затрагивал тему признания двух республик. Точнее, белорусский лидер объяснял, почем Минск до сих пор не может официально признать Абхазию и Южную Осетию.

По словам белорусского президента, в 2008 году он был готов подписать указ о признании Абхазии, однако Западные страны пригрозили Лукашенко санкциями.

Согласно воспоминаниям президента, он предложил экс-главе РФ Дмитрию Медведеву компенсировать белорусам потенциальный ущерб от санкций, но российский лидер не пошел на это.

Депутат парламента Южной Осетии Петр Гассиев также считает, что угроза санкций не позволяет Лукашенко полноценно признать суверенитет двух республик.

«Надо понимать, что Белоруссия опасалась и сейчас опасается каких-то санкций со стороны Запада и Евросоюза, и эти опасения небезосновательны», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» Гассиев.

Олег Гайдукевич в то же время считает, что Путин и Лукашенко «давным-давно обговорили все острые темы» и договорились обо всем, что касается правового статуса Южной Осетии и Абхазии.

«Убежден, что Путин и Лукашенко договорились по этим темам. Придет время, и они озвучат то, о чем они говорили. До тех пор, все остальное — сплетни и слухи», — заключил Гайдукевич.

Прямо сейчас Россия с Белоруссией строят совместное Союзное государство, поэтому Москва надеется проводить с Минском скоординированную внешнюю политику на постсоветском пространстве, рассказал «Газете.Ru» президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа.

«Утверждение 28 союзных программ влечет за собой и политические обязательства. Люди понимают, что Белоруссия как союзник обязана поддерживать внешнеполитические усилия Москвы на постсоветском пространстве», — отметил Лабахуа.

В пресс-службе президента Южной Осетии отказались комментировать слухи, но заявили, что были бы рады такому развитию событий. Пресс-секретарь президента Абхазии отказался комментировать сообщения.

Слухи желанные

Сообщения о законопроекте в белорусском парламенте появились 11 ноября, в тот же день семь западных стран призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Таким образом, ситуация на внешнеполитической арене также могла спровоцировать слухи о готовности Минска признать Абхазию и Южную Осетию, считает депутат абхазского парламента и зампред комитета по обороне и национальной безопасности Ахра Абухба.

«Я думаю, что на международной арене сейчас назревает, к сожалению, такой фон, когда мы все должны объединится. На этом фоне ожидалось, что такие подвижки со стороны Белоруссии будут. Это ожидаемая справедливость от братского белорусского народа», — сказал «Газете.Ru» Абухба.

Позиция Москвы в части признания Южной Осетии всегда проецировалась на Минск, отметил южноосетинский депутат Петр Гассиев.

«Москва и Южная Осетия всегда ожидали, что дружественная России страна сделает этот шаг, и очередное признание будет за Белоруссией. Но их в свое время опередил Дамаск. Сейчас в Минске, наверное, подошли к тому, чтобы этот вопрос решить», — подчеркнул парламентарий.

Гассиев также отметил, что кулуарные переговоры с белорусскими политиками о признании Южной Осетии не прекращались.

«Можно осторожно сказать, что это своеобразный сигнал. Россия признала Южную Осетию в 2008 году. Прошло достаточно много времени. Будем надеется, что дыма без огня не бывает», — заявил Гассиев. Сейчас, в свете тех огромных изменений и перемен, я думаю, что стало понятно, к какому берегу надо пристать. Чтобы определиться: слева ты или справа. Я думаю, это определение в Белоруссии уже произошло. Надеемся, что признание уже не за горами», — заключил политик.

По словам Гайдукевича, Южная Осетия и Абхазия «потеряны для Грузии навсегда». Но прежде всего необходимо дождаться сигнала со стороны Путина и Лукашенко.

«Если смотреть политически вглубь, то главное — то, о чем договорились главы государств. Сейчас у них достаточно много тем, которые требуют скорейшего разрешения», — подчеркнул политик.

Виталий Лабахуа считает, что признание Абхазии и Южной Осетии суверенными субъектами международного права — это объективная реальность.

«Хотелось бы, чтобы признали пораньше. Но мы не торопимся. Понимаем, что рано или поздно это произойдет»,

— заключил Лабахуа.