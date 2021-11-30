Джанет Йеллен сочла «уместным» предложение оказать финансовое давление на Россию

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что США могут оправданно финансово надавить на Россию из-за наращивания группировки российских войск у границ Украины, в котором на Западе обвиняют Москву. В сентябре конгрессмены уже предложили ужесточить санкции против российского госдолга, однако Торговая палата США выступила против, заявив, что это больше ударит по самим американцам.

Мнением Йеллен насчет ужесточения антироссийских санкций поинтересовались во время слушаний в Сенате США. Конгрессмен Уильям Хагерти заявил министру, что Вашингтону стоит направить «жесткий сигнал» Москве из-за ситуации у границ Украины. По его мнению, России нужно дать понять, что США могут оказать на нее «мощное финансовое давление».

«Я согласна. Это будет уместно», — отреагировала глава американского Минфина.

США уже усиливали финансовые санкции против России в этом году. С14 июня американским финансовым учреждениям запрещено покупать на первичном размещении российские гособлигации, выпущенные после этой даты. Также введены ограничения против 32 юридических и физических лиц, которых США посчитали причастными к вмешательству в американские президентские выборы и дезинформации, а также против восьми юридических и физических лиц в связи с Крымом. Помимо этих ограничений Соединенные Штаты выслали десять российских дипломатов. Москва ответила введением ограничений на работу посольства США в России.

В конце сентября в Конгрессе предложили запретить американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Кроме того, инициатива включает санкции против 35 россиян, которых США подозревают в нарушении прав человека и коррупции. Инициативу поддержала Палата представителей, однако в конце ноября соответствующие поправки в оборонный бюджет застряли в Сенате. Сенаторы-республиканцы заблокировали их, посчитав предложенные меры слишком мягкими, так как среди них нет ограничений против газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь Торговая палата США выступила против ужесточения санкций в отношении российского госдолга. В палате пояснили, что новые меры незначительно повлияют на Россию, а вот американские компании могут серьезно пострадать. Кроме того, там посчитали, что инициатива ограничит возможности американских банков обслуживать корпоративных клиентов в России.

Сообщений о том, что Москва наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной, из-за чего конгрессмен Хагерти предложил финансово надавить на Россию, тиражируются в западных СМИ с октября. Например, издание Politico публиковало снимки со спутника, которые якобы подтверждают концентрацию военной техники и армии России вблизи Украины — на самом деле они указывали на Смоленскую область, примерно в 250 км от границы с этой страной. Как объяснила происходящее The Washington Post, Россия решила занять более жесткую позицию по отношению к Украине, а в Донбассе ожидается новая стадия конфликта.

Пентагон в ноябре подтвердил, что США отмечают «необычную военную активность» России около украинских границ.

«Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 23 ноября сообщила, что американские власти озабочены «российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины». Она попросила Москву снизить градус напряженности.

Кремль со своей стороны неоднократно отрицал обвинения в увеличении военной группировки у границ Украины. Опубликованные Politico фото со спутника, якобы доказывающие передвижения войск, в Кремле назвали «некачественным вбросом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Россия может перемещать войска внутри границ на собственное усмотрение и это никому не угрожает. Он также назвал данные о том, что Россия готовится напасть на Украину, истерикой, которую нагнетают западные страны.