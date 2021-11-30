Джанет Йеллен сочла «уместным» предложение оказать финансовое давление на Россию

Мнением Йеллен насчет ужесточения антироссийских санкций поинтересовались во время слушаний в Сенате США. Конгрессмен Уильям Хагерти заявил министру, что Вашингтону стоит направить «жесткий сигнал» Москве из-за ситуации у границ Украины. По его мнению, России нужно дать понять, что США могут оказать на нее «мощное финансовое давление».
«Я согласна. Это будет уместно», — отреагировала глава американского Минфина.
США уже усиливали финансовые санкции против России в этом году. С14 июня американским финансовым учреждениям запрещено покупать на первичном размещении российские гособлигации, выпущенные после этой даты. Также введены ограничения против 32 юридических и физических лиц, которых США посчитали причастными к вмешательству в американские президентские выборы и дезинформации, а также против восьми юридических и физических лиц в связи с Крымом. Помимо этих ограничений Соединенные Штаты выслали десять российских дипломатов. Москва ответила введением ограничений на работу посольства США в России.
В конце сентября в Конгрессе предложили запретить американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Кроме того, инициатива включает санкции против 35 россиян, которых США подозревают в нарушении прав человека и коррупции. Инициативу поддержала Палата представителей, однако в конце ноября соответствующие поправки в оборонный бюджет застряли в Сенате. Сенаторы-республиканцы заблокировали их, посчитав предложенные меры слишком мягкими, так как среди них нет ограничений против газопровода «Северный поток — 2».
В свою очередь Торговая палата США выступила против ужесточения санкций в отношении российского госдолга. В палате пояснили, что новые меры незначительно повлияют на Россию, а вот американские компании могут серьезно пострадать. Кроме того, там посчитали, что инициатива ограничит возможности американских банков обслуживать корпоративных клиентов в России.
Сообщений о том, что Москва наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной, из-за чего конгрессмен Хагерти предложил финансово надавить на Россию, тиражируются в западных СМИ с октября. Например, издание Politico публиковало снимки со спутника, которые якобы подтверждают концентрацию военной техники и армии России вблизи Украины — на самом деле они указывали на Смоленскую область, примерно в 250 км от границы с этой страной. Как объяснила происходящее The Washington Post, Россия решила занять более жесткую позицию по отношению к Украине, а в Донбассе ожидается новая стадия конфликта.
Пентагон в ноябре подтвердил, что США отмечают «необычную военную активность» России около украинских границ.
«Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 23 ноября сообщила, что американские власти озабочены «российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины». Она попросила Москву снизить градус напряженности.
Кремль со своей стороны неоднократно отрицал обвинения в увеличении военной группировки у границ Украины. Опубликованные Politico фото со спутника, якобы доказывающие передвижения войск, в Кремле назвали «некачественным вбросом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Россия может перемещать войска внутри границ на собственное усмотрение и это никому не угрожает. Он также назвал данные о том, что Россия готовится напасть на Украину, истерикой, которую нагнетают западные страны.