В США сенаторы предложили новые санкции против «Северного потока-2»

В США сенаторы от Республиканской партии предложили ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Республиканцы предложили внести поправку, которая предполагает рестрикции в отношении оператора проекта «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год.

Ранее в «Газпроме» заявили, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.