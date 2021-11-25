NYT: новые санкции США против России могут включать запрет на использование Visa и Mastercard

Соединенные Штаты обсуждают вместе со странами-партнерами вырабатывают новые санкции в отношении России, включая экономические меры. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена сейчас пытается «сдержать и отговорить» российского коллегу Владимира Путина от якобы планируемого вторжения на Украину. Не исключается и новая личная встреча лидеров двух стран.

Параллельно с этим со странами Европы прорабатываются новые санкции на случай возможного вторжения.

«У нас есть представители администрации в Европе, которые пытаются согласовать, какими будут эти экономические меры», — сказала изданию Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России Центра новой американской безопасности, которая консультировала команду Байдена.

По ее словам, возможные ограничения могут включать санкции в отношении российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны.

Помимо этого, прорабатываются новые меры в отношении лиц, близких к российскому президенту. Среди предлагаемых вариантов — ввести для них запрет на использование кредитных карт Visa и Mastercard, а также ограничить возможности посещения стран Европы и Великобритании для них и их семей. При этом, как отмечается, применение подобных ограничений может нанести ущерб экономикам США и ЕС.

В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России такие заявления отрицают и объясняют желанием как получить большее финансирование, так и скрыть внутренние проблемы. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса — в материале «Газеты.Ru».

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной».