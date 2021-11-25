Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Военкор Forbes назвал главную проблему украинской армии 17:16
В Москве начали продавать инвестиционное жилье, купленное в пандемию 17:13
Найдена лазейка для удаленного взлома принтеров 17:12
Макрон поддержал идею расширения Евросоюза 17:11
Меркель пригрозила новыми санкциями при усугублении украинского конфликта 17:08
Организатор тюремного конкурса заявил об отсутствии «особого отношения» к победившему... 17:06
В Петербурге пожарные спасли 15 кошек из «Солнечного города» 17:00
Звезда «Гарри Поттера» встретится с поклонниками в Москве 16:59
Миллиардер Яновский купил скандально известную суши-сеть «ЁбиДоёби» 16:58
Семин о Карпине и Дзюбе: любит он его или нет — он что, сын ему? 16:53

NYT: новые санкции США против России могут включать запрет на использование Visa и Mastercard

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Соединенные Штаты обсуждают вместе со странами-партнерами вырабатывают новые санкции в отношении России, включая экономические меры. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена сейчас пытается «сдержать и отговорить» российского коллегу Владимира Путина от якобы планируемого вторжения на Украину. Не исключается и новая личная встреча лидеров двух стран.

Параллельно с этим со странами Европы прорабатываются новые санкции на случай возможного вторжения.

«У нас есть представители администрации в Европе, которые пытаются согласовать, какими будут эти экономические меры», — сказала изданию Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России Центра новой американской безопасности, которая консультировала команду Байдена.

По ее словам, возможные ограничения могут включать санкции в отношении российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны.

Помимо этого, прорабатываются новые меры в отношении лиц, близких к российскому президенту. Среди предлагаемых вариантов — ввести для них запрет на использование кредитных карт Visa и Mastercard, а также ограничить возможности посещения стран Европы и Великобритании для них и их семей. При этом, как отмечается, применение подобных ограничений может нанести ущерб экономикам США и ЕС.

В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России такие заявления отрицают и объясняют желанием как получить большее финансирование, так и скрыть внутренние проблемы. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса — в материале «Газеты.Ru».

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной».

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть