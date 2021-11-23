В Белом доме не смогли ответить на информацию о поставках американского оружия на Украину

США обеспокоены из-за того, что Россия якобы стягивает войска к украинским границам. В администрации президента США Джо Байдена, сообщили источники СNN, обсуждают отправку на Украину военных советников и дополнительного вооружения: противотанковых ракет и зенитных комплексов. В том числе Киев может получить купленные у России вертолеты, которые Вашингтон хотел передать Афганистану. Кремль ранее просил не «накачивать» Украину оружием, чтобы не провоцировать ее на «безумные действия».

Вашингтон может снабдить Киев противотанковыми ракетными комплексами Javelin, минометами, переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger и вертолетами российского производства Ми-17. При этом некоторые чиновники Белого дома, как передает CNN, обеспокоены идеей передать Украине комплексы Stinger и вертолеты. Они опасаются, что Москва расценит подобный шаг как серьезную эскалацию конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать информацию о возможных поставках на Украину. «Мне нечего анонсировать относительно этого», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос о публикации СNN.

Пресс-служба украинских ВМС 23 ноября сообщила, что Украина получила от США два патрульных катера типа Island. Под командованием украинских экипажей они будут обеспечивать безопасность в Черном и Азовском морях. «Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны», — отметили в украинских ВМС.

Псаки 23 ноября предупредила, что американские власти озабочены «российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины». Пресс-секретарь отметила, что Белый дом призывает Россию «снизить напряженность». Она уточнила, что последние недели США активно взаимодействовали с европейскими союзниками, в том числе с Украиной и обсуждали военную активность России.

Пентагон в начале ноября сообщал, что следит «за необычной активностью российских военных» близ границы Украины. Источники Bloomberga 21 ноября уточнили, что США поделились с европейскими партнерами разведданными, включая карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии. По информации собеседников издания, американская разведка предупредила союзников, что Россия таким образом готовится «к быстрому крупномасштабному вторжению в Украину». Российские войска, по предположению американцев, нападут на Украину с трех сторон: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Как считают в США, Россия рассматривает возможность вторжения на Украину в начале 2022 года. Глава разведки Украины Кирилл Буданов 20 ноября сказал, что военная операция России может начаться в конце января — начале февраля. Источник телеканала CBS News ранее утверждал, что вероятность вторжения России зависит от погоды — угроза возрастает по мере похолодания.

Сообщения о наращивании российских войск около украинской границы начали появляться в зарубежных СМИ с конца октября, в частности об этом написали The Washington Post и Politico. Последнее издание опубликовало снимки со спутника, которые якобы подтверждают концентрацию военной техники и армии России в Смоленской области примерно в 250 км от границы с Украиной. Кремль назвал публикацию «некачественным вбросом».

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, против России идет спланированная информационная компания, в которой задействуют западные СМИ. «Нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве», — отметил он. Песков предположил, что Москву за рубежом хотят выставить стороной, которая мешает мирно разрешить конфликт на востоке Украины. Однако, пояснил он, на самом деле это Киев планирует силой вернуть Донбасс. Пресс-секретарь добавил, что Украина последнее время подозрительно наращивает военные силы на линии разграничения с самопровозглашенными республиками Донбасса. Что касается российских войск, в Кремле неоднократно подчеркивали, что их перемещения внутри страны никому не угрожают. Российская сторона также отмечала, что армия передвигается по маршрутам, которые считает нужными.

Как отметил Песков, НАТО ухудшает ситуацию тем, что поставляет Украине значительное число вооружений, включая современное и высокотехнологичное. Песков призвал США и союзников прекратить «накачивать Украину» оружием, тем самым «окрыляя» ее «на безумные действия».

Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявило, что провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины «чувство вседозволенности и безнаказанности». «Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — предупредили в российской разведке.