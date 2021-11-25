Почему Бишкек собирается ограничить использование русского языка

В Киргизии подготовили законопроект «О государственном языке», который ограничивает использование русского языка в республике. Документ вызвал обеспокоенность у российского посла в Бишкеке. В Госдуме в свою очередь предостерегли киргизскую сторону от опрометчивых шагов в языковом вопросе. Эксперты не исключают, что эта инициатива была выдвинута для укрепления позиций президента Садыра Жапарова.

Посол России в Киргизии Николай Удовиченко выразил опасения из-за нового киргизского законопроекта «О государственном языке», который предполагает сокращение сферы применения русского языка.

«Есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального, и сужению прав русскоязычных граждан. Не лишним будет вспомнить слова почитаемого в стране мирового классика Ч.Т. Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в Кыргызстане. Стоит ли так легко отказываться от достигнутого?» — написал Удовиченко в Instagram.

Как отметил российский посол, диппредставительство России внимательно следит за ситуацией вокруг нового киргизского закона «О государственном языке» и уже наблюдает бурные дискуссии в обществе по поводу данной инициативы.

При этом нельзя сказать, что русскоязычное население находится в меньшинстве в Киргизии. По последним данным, в стране проживают примерно 6,7 млн человек, из них около 40-50% говорят на русском языке. Правда, наиболее широко он используется лишь в Бишкеке и Чуйской области, а в остальных регионах подавляющее большинство граждан республики используют киргизский.

О чем новый киргизский законопроект

Инициатива была подготовлена правительством Киргизии, в ближайшее время она будет передана на рассмотрение парламента. В документе говорится об обслуживании потребителей на государственном языке, но с поправкой на дублирование сказанного на других языках.

Схожие меры касаются наружной рекламы, печатных СМИ, телерадиовещания, где вводится норма: не менее 70% контента должны производиться на киргизском языке. Также утверждается круг лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении своих служебных обязанностей — в этот перечень входят государственные и муниципальные служащие, в том числе депутаты и врачи.

Кроме того, законопроект предполагает обязательное использование киргизского в деятельности органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Он также затрагивает сферу образования, банки, вооруженные силы, науку, культуру и даже веб-сайты.

В новом проекте «О государственном языке» был удален ряд положений прошлой редакции.

В частности, исчезли гарантия предоставления всем этносам права на сохранение родного языка, а также слова о том, что ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка недопустимы.

Все эти предложения по изменению закона о государственном языке проходят на фоне инцидентов с ущемлением прав русскоязычного населения страны. В июне сверстники избили девятилетнего мальчика в одном из киргизских летних лагерей, по словам родителей ребенка, причиной стала его русская национальность. А в августе в Бишкеке мужчина бросил калькулятор в сотрудницу торгового центра, заговорившую с ним на русском.

Зачем Киргизия ограничивает русский язык

Дискуссия о необходимости снижения влияния русского языка в Киргизии идет уже не первый год. В частности, в прошлом году член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев призывал лишить русский статуса официального языка республики.

«Может, будет звучать радикально, но я предлагаю оставить в конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, потому что в нем нет потребности, такого не должно быть. Мы можем потерять свой язык», — отмечал Торалиев.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают новый законопроект властей Киргизии, выделяя несколько возможных целей. Так, профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев считает, что мотивация правительства связана со снижением количества русскоговорящих.

«Если брать численность практического состава киргизского общества, то у русских была низкая рождаемость и большинство уехало в Россию. А если брать русскоязычную киргизскую интеллигенцию, городских жителей, то там тоже меняется соотношение в пользу тех, кто приезжает из деревень.

То есть было целое поколение киргизской интеллигенции, для которого русский был первым языком, а сейчас ситуация меняется и выросло поколение, у которого первый — киргизский», — пояснил эксперт.

В то же время заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин уверен, что с помощью этого законопроекта новый президент страны Садыр Жапаров стремится закрепить свое положение.

«С одной стороны, этот законопроект — попытка нового президента Жапарова закрепить себя в качестве главного выразителя всех горестей и радостей киргизского народа и показать себя главным патриотом государства. А с другой, явная демонстрация того, что киргизский язык находится в довольно плачевном состоянии. Понятно, что с языком титульной нации не все в порядке, учитывая, что законодательные акты в парламент вносятся на русском, затем переводятся на плохой киргизский, а следом на еще более худший в различных подкомиссиях.

Не исключено, что у властей есть беспокойство по поводу киргизского языка, но как его вывести из того места, в котором он оказался за все годы независимости, они до сих пор не представляют. И будет ли это за счет русского языка, снижения его позиций и статуса, или как-то иначе — пока неизвестно», — добавил эксперт.

К чему приведут изменения

Как заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, беспокойство российского посла по поводу ситуации в Киргизии неслучайно, поскольку на юге республики с течением времени усиливаются националистические настроения.

«Тут нужно быть очень острожным, на каждом этапе предостерегая наших друзей в Киргизии от опрометчивых шагов. У меня нет крайнего беспокойства за ситуацию, потому что там нет такой остроты, как временами возникает в Казахстане. Но внимательно за этим следить необходимо. Эта тенденция и постоянное желание продемонстрировать важность национального языка, как еще говорят, титульной нации, оно сохраняется и будет сохраняться.

Мы должны это тоже понимать, потому что предоставление Киргизии независимости имеет свои последствия, в том числе в языковой сфере. Другое дело, насколько это государство реально в состоянии без поддержки России быть независимым», — указал депутат.

Документ, вероятно, будет рассматривать уже новый состав парламента, который будет сформирован по итогам выборов, назначенных на 28 ноября. С точки зрения Андрея Казанцева из МГИМО, принятие нового закона о госязыке в Киргизии может негативно сказаться на статусе русского в республике.

«Это может больно ударить по оставшимся русскоязычным и даже тем киргизам, которые думают по-русски, а также нанести ущерб отношениям Киргизии и России. Скорее всего, со стороны Москвы будут какие-то протесты, но официальные санкции тут вряд ли будут. Определенное возмущение в российском обществе будет точно. Учитывая в большой степени зависимость Киргизии от России, все-таки власти республики постараются избежать какого-то жесткого сценария с русским языком в стране», — отметил эксперт.

При этом Андрей Грозин из Института стран СНГ считает, что говоря о Киргизии, всегда нужно учитывать определенную сложность с прогнозированием ситуации в республике даже в среднесрочной перспективе.

«Сказать о том, что там будет через три месяца после холодной и голодной зимы, достаточно сложно. Власть в Киргизии уже трижды сменялась насильственным образом, может смениться и в четвертый. На данный момент вся основная политическая элита Киргизии, мягко говоря, не русофильская, хотя и не русофобская.

И судя по всему, следующий состав парламента страны, который будет избран на выборах 28 ноября, будет моноэтническим. Так что русского языка в Киргизии действительно становится меньше», — добавил эксперт.

Разговоры в отношении русского языка идут в Киргизии далеко не в первый раз, продолжил Грозин, хотя он и остается официальным, а его статус все еще закреплен в конституции и на законодательном уровне.

«К примеру, три месяца назад некоторые депутаты говорили о том, что в стране стало слишком много русского языка и надо бы его сократить, в том числе за счет изменений в конституционных нормах. А потом вышел Жапаров и заявил, что нет, страна будет навеки с Россией и русским народом», — резюмировал эксперт.