«Тут средненько с соблюдением законов»: чувствуют ли русские в Киргизии подъем национализма

В Киргизии за лето произошло сразу несколько резонансных случаев насилия в отношении русских. Совет Госдумы осудил случившееся и призвал спикера парламента Киргизии взять ситуацию под контроль. «Газета.Ru» разбиралась, действительно ли националистические настроения в стране-союзнике на подъеме.

Госдума попросит председателя парламента Киргизии Таланта Мамытова взять под контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, говорившую на русском. Речь идет об инциденте в начале августа, когда мужчина швырнул калькулятором в сотрудницу детского центра из-за того, что она ответила на русском языке.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии на данный момент лишь объявил официальное предостережение мужчине, атаковавшему девушку.

До этого летом 2021 года резонанс получил случай с систематическим избиением в Киргизии 9-летнего русского мальчика сверстниками в лагере, его травили по религиозным причинам. В начале августа дело было закрыто, по данным издания Readovka, из-за того, что «родителей ребенка вынудили забрать заявление». В ряде других СМИ говорилось о примирении сторон.

Сообщается, что власти республики ограничились извинениями перед семьей потерпевшего и профилактическими беседами с виновниками происшествия, которые унижали мальчика за его национальность и религию. Известно, что пострадавшему понадобилась психотерапия.

Проживающий в Киргизии политолог Денис Бердаков в разговоре с «Газетой.Ru» однозначно не согласился с предположениями, что этнический национализм может поощряться властями. Он отметил, что русский язык в этой стране по-прежнему остается официальным, в отличие от многих других стран СНГ.

«Конечно, подобные случаи бывают. Но их совершают обычно или маргиналы, или пьяные, или неадекватные. В целом, о межэтнической ситуации могу сказать по себе — я здесь живу с рождения, и ни разу не сталкивался этим. Так что национализм нельзя считать нецеленаправленной политикой государства. Но важно, что с развитием соцсетей даже редкие случаи сразу получают мощную огласку. Я думаю, что на всю страну в год подобных случаев можно насчитать от 5 до 20», — говорит эксперт.

Бердаков добавил, что в соседних с Киргизией государствах Центральной Азии, где он также проживал некоторое время, русским приходится гораздо сложнее по многим параметрам, в том числе из-за неофициального статуса русского языка.

«Да, в Кыргызстане есть и отдельные националисты-популисты есть, а-ля Владимир Жириновский. Но на государственном уровне такой политики нет, в том числе и потому, что каждый шестой житель или работает в России, или даже имеет ее гражданство», — говорит он.

Отвечая на вопрос, почему правоохранители не спешат разбираться в историях с нападениями на русских, Бердаков отметил, что в Киргизии «вообще средненько с соблюдением законов».

«Здесь грабят на улицах и киргизы киргизов, а полиция даже на убийства не всегда выезжает. А в упомянутых случаях работает логика «не убили же никого, и хорошо, других дел хватает», — объясняет политолог, добавляя, что в случае с избиением мальчика около 90% в киргизском обществе согласны, что виновников нужно было отдавать под суд.

Другие опрошенные «Газетой.Ru» русские жители Киргизии подтвердили, что не сталкивались с проявлением агрессивного национализма, но могут рассказать о ряде мелких случаев.

Так, Анастасия Бильченко отметила, что лишь однажды слышала в школе оскорбление по национальному признаку в свой адрес, и знает о еще паре подобных случаев от знакомых. В целом же, она не считает этнический национализм острой проблемой в Киргизии.

«Может, тут действительно есть расисты. Но не думаю, что их больше, чем в любой другой стране», — сказала она.

Ирина Ефимова, проживающая с рождения в Киргизии, также отметила, что может судить о национализме только по информации из СМИ, «но все это по-настоящему тревожит и вызывает обеспокоенность».

Житель Бишкека Станислав Мешков также отметил, что прямых межнациональных конфликтов у него не было, но «присутствуют мелкие намеки», вроде того, что, живя в Киргизии, хорошо бы знать местный язык.

Реакция в России

Глава Россотрудничества Евгений Примаков указал в своем Telegram-канале, что упомянутые случаи с насилием нельзя считать бытовыми. Он также сообщил, что 11 августа встретится с родителями пострадавшего мальчика в Москве и выяснит, действительно ли на них было оказано какое-то давление.

«Тут встает такой вопрос: насколько состоятельно правительство и правоохранительные органы самой Киргизии в деле защиты русских граждан своей страны от нападений на этнической почве», — написал дипломат. Он также намекнул, что часть выделенных Россией киргизам образовательных квот может быть из-за подобных событий перераспределена, например, в пользу белорусов.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов написал, что «власти страны, в которой русский язык остается вторым государственным, уверяют, что ничего страшного в этом нет, и массовых проявлений национализма в отношении этнических русских не наблюдается».

«А что это? Интернационализм?» — задался вопросом российский парламентарий.

Кроме того, депутаты выступили с предложением запретить въезд в Россию, тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих.

Накануне комиссия СПЧ по международному сотрудничеству также призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии. Отреагировал и посол России Николай Удовиченко, который назвал ситуацию в детском центре в Бишкеке «очередным фактом бытового национализма».

«Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия. Посольство обратится к киргизским властям для адекватной оценки ситуации», — написал дипломат в Instagram.

Спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен в 2019 году отмечал в своем документе, что при предыдущем президенте Сооронбае Жээнбекове Киргизия перешла на «поощрение киргизской этнической принадлежности, а не национального гражданства всех кыргызстанцев». С 1989 года по 2020 численность русских в Киргизии упала с 916 тыс. до 355 тыс.

При этом русский язык остался официальным (но не государственным) и по новой Конституции страны, принятой в 2021 году, несмотря на предложения некоторых членов совещания изменить это. Например, его участник, общественный деятель Садирдин Торалиев тогда говорил, что «мы привыкли к нему [русскому языку] и сидим с ним, как привязанная собака, такого не должно быть». Он также сетовал, что молодежь все меньше говорит на киргизском.