В парламенте Казахстана объяснили отказ от дублирования вывесок и указателей на русском

В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о межэтнических стычках и языковых патрулях националистов в Казахстане. При этом почти незаметно проходит информация о действиях властей этой страны, которые можно расценить как недружелюбные по отношению к России, — все указатели, вывески и меню отныне должны быть только на казахском (и только при необходимости на других языках), российский бизнесмен из СИЗО жалуется на действия правоохранителей, а ряд депутатов критикуют статью Сергея Лаврова. «Газета.Ru» — о том, как один из самых близких союзников России выстраивает дистанцию от нее.

Русский — только при необходимости

Летом 2021 года резонанс приобрели так называемые «языковые патрули» в Казахстане, во время которых националисты заходили в магазины и государственные учреждения и проверяли знание казахского языка работниками. Тогда же были опубликованы ролики, на которых русские на камеру извинялись за неправильную, по мнению радикалов, трактовку истории Казахстана.

При этом политики этой страны тогда открещивались от подозрений, что антирусские действия могут поощряться государством.

Но уже в октябре парламент страны утвердил очередное решение, которое снизит статус русского языка в республике, — теперь в Казахстане все вывески, ценники, рекламные объявления меню, указатели и другие объекты должны быть на казахском языке. Вывески же на русском и других языках будут разрешены «только при необходимости».

Официально целью такого решения стало продвижение казахского языка, на что, по утверждению властей, есть запрос в обществе. Почему этому мешает дублирование на русский — не объяснялось.

Председатель казахстанской партии «Ак Жол», которую ряд СМИ называют националистической, Азат Перуашев в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что русскому языку в Казахстане ничего не угрожает.

«Просто в парламенте большинство выступлений на русском языке, что вызывает у нас — казахов — определенные вопросы. Почему собственный язык находится на втором месте? Ведь казахов же большинство в стране! Русские же в России говорят на русском языке, в этом нет же нет проблемы? Я семь лет прожил в России, и никогда не возмущался, что со мной разговаривают на русском языке. В Казахстане хотят общаться на своем языке — это нормально, поверьте. Что касается вывесок, то у нас есть ряд регионов, где доля казахов около 80%-90%, а остальные говорят на казахском. Если есть необходимость, — пусть будут на русском, но не надо, чтобы это было обязательно», — объяснил он логику Мажилиса.

Парламентарий добавил, хотя Казахстан — многоэтничное государство, важно заниматься продвижением государственного языка, так как казахи составляют большинство.

«Я вот стараюсь проводить заседания фракции на государственном языке. И у нас есть объективная необходимость, чтобы больше в гособороте использовать государственный язык», — отметил он.

При этом в настоящий момент казахский язык находится в стадии реформирования — до 2025 года его планируют перевести с кириллицы на латиницу. При президенте Нурсултане Назарбаеве, когда принималось решение, его необходимость связывали с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, модернизацией.

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что за этим скрывается вовсе не стремление интегрироваться в мировую информативно-коммуникативную систему.

«Это чушь собачья. Казахстану это нужно, чтобы как можно меньше ассоциироваться с русским миром. И это, конечно, скажется на остающихся там около 3 млн русских», — сказал он.

Президент не контролирует ситуацию в стране

Азат Перуашев выразил мнение, что России не следует вмешиваться во внутренние дела Казахстана, включая вопрос о положении русских. К слову, ранее именно этот политик готовил обращение в ООН по поводу признания геноцида казахского народа советской властью.

«Каждой стране нужно заниматься улучшением жизни своих граждан. Недавно президент России Владимир Путин кому-то как раз сказал: «занимайтесь своими внутренними делами». Это очень хороший ответ.

А русскоязычные Казахстана сами ставят волнующие их вопросы перед государством при необходимости. Я ни о каких наступлениях против них не слышал, я даже заулыбался, когда вы спросили об этом. Это смешно», — сказал парламентарий.

По словам же Грозина, антирусские националисты на самом деле все больше заметны и в высших эшелонах власти Казахстана, и в СМИ.

«Они занимают все больше пространства. При президенте Касыме-Жомарте Токаеве они стали слышнее, они влезли во власть, чего не было при Назарбаеве, когда их просто использовали. Но тогда им не давали хода, они были на коротком поводке с жестким ошейником. А сейчас они в администрации президента, парламенте, правительстве. Пока их не большинство, но эти отдельные персонажи тащат единомышленников. Там, где появился один, через год-два их будет десять», — считает он.

При этом эксперт не считает самого Токаева националистом, так как тот всю свою карьеру ориентировался на связи с Россией.

«Но он слабая фигура и полностью не контролирует ситуацию в стране. А разные группы элит используют национал-патриотов в борьбе друг с другом. Назарбаев понимал, что давать много воли нацикам — значит вызывать раздражение северного соседа. Возможно, это понимает и Токаев, только сделать ничего не может с ними», — считает Андрей Грозин.

Бывший депутат казахстанского парламента Владислав Косарев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что на государственном уровне в Казахстане никто не занимается дискриминацией русских, но, как и Перуашев, выступил против вмешательства Москвы.

«Просто многим кажется, что они великие политики, и они касаются того, в чем не разбираются. Это все журналисты и тот же Жириновский... Что-то такое сказать легче всего, а вот предсказать последствия, — очень сложно. Здесь нельзя допускать головотяпства и необдуманных заявлений. Я считаю, что каждая страна должна пресекать тех людей, которые ведут к созданию напряженности между народами. Такие люди есть и в Казахстане, и в России. Но власть у нас им не потакает», — объяснил Косарев.

Русские и русофилы там не дышат

Помимо русскоязычных граждан Казахстана, недавно там столкнулся с межэтническими проблемами и российский гражданин Виктор Балашов, угодивший в запутанный бизнес-скандал. Он в итоге получил почти пять лет тюрьмы за «самоуправство, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба». Сам же Балашов утверждает, что следователь говорил ему, что «русские в Казахстане не дышат».

«Я никогда не думал, что, дожив до 50 лет, я столкнусь с настоящим проявлением нацизма... Что моя национальность может стать причиной уничижительных и унизительных высказываний», — сказал россиянин в последнем слове.

Виктор Балашов до поездки в Казахстан работал управляющим сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group. В СИЗО он оказался в сентябре 2021 года в результате бизнес-скандала. В частности, россиянин, начав работать на производителя спецодежды «Восток-сервис» в Казахстане, нашел нарушения со стороны партнера компании — Нурсултана Шоканова.

После этого стороны обменялись исками, но местные правоохранители занялись лишь Балашовым. Мать Балашова считает, что защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела, но указывает на связи Шоканова, которые могут вести к семье Назарбаева.

Другое уголовное дело, связанное с русским вопросом, прогремело больше года назад. Тогда казахстанский правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков дал интервью «Царьграду», в котором обвинил власти Казахстана в ущемлении русских, что в итоге вылилось для него в семь лет колонии строгого режима.

Позиция России

МИД России не слишком часто комментирует положение русских и русского языка в стране-союзнике. Так, об этой проблеме глава ведомства Сергей Лавров ничего не сказал в ходе весеннего визита в Казахстан.

Однако ряд резонансных случаев, видимо, подтолкнул к реакции осенью. В своей статье в правительственной «Российской газете» Лавров заговорил о ксенофобии в Казахстане в отношении русскоязычных, но посчитал ответственными за это не местные власти, а Запад.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — считает Лавров.

Но даже на такое довольно обтекаемое заявление российского министра последовала довольно бурная реакция из Казахстана, в частности, от авторитетных депутатов.

«Мне искренне жаль, что на самом высоком уровне из России звучит такая реакция на отдельные проявления бытового национализма, которые — да, в нашей стране, как впрочем, и во многих других странах мира — иногда случаются. Эта реакция удивляет и огорчает очень многих казахстанцев», — так высказалась, например, депутат Мажилиса, старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига.

По ее мнению, сама статья Лаврова «доказывает, что диверсионная работа иноагентов, если такая имеет место», достигла своей цели.

Депутат Перушев тоже скептически оценивает слова российского министра.

«Мы с уважением относимся к руководству дружественной России, и к Лаврову. Он аргументированно, умно отвечает на переговорах. Но в данном случае упоминание о ксенофобии у нас вызвало определенное разочарование. Такие слова в отношениях с союзниками были по меньшей мере некорректны», — сказал казахстанский политик.

Хорошая ссора или добрый мир

Грозин уверен, что, «неоднозначная реакция» Казахстана на статью Лаврова демонстрирует боязнь значительной части местных элит того, что Россия начнет давить по «русскому вопросу» и перейдет к каким-то более брутальным методам.

«Я согласен с уважаемым политологом Маратом Шибутовым, который сказал, что в российско-казахстанских отношениях проблемы. От доверительных отношений, которые были при Назарбаеве, почти ничего не осталось, нынешние отношения первых лиц государств сугубо деловые.

Это связано и с тем, что Казахстан стремится не превратиться в Украину, не хочет занимать какую-то определенную позицию и остаться своеобразной «нейтральной Швейцарией». Но где Швейцария, а где Казахстан? Это две большие разницы, что называется», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Азат Перуашев в этой связи напомнил, что у любой нации, включая казахстанскую, есть свои национальные интересы. При этом он имеет в виду гражданское, а не этническое понимание этого термина. Он добавил, что в Казахстане «идет нормальный процесс государственного строительства».

По мнению Грозина, казахстанская элита не хочет, чтобы ее ассоциировали в качестве полноценного и однозначного союзника России в текущей мировой геополитической схватке. И первому президенту Казахстана, и второму хотелось бы иметь некую дистанцию с Кремлем, чтобы не делать геополитический выбор, подытожил эксперт.