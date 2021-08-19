«В Центральной Азии растет конфликтность — и принимает русофобские формы»

В Узбекистане вспыхнул новый языковой скандал — журналист раскритиковал депутата за использование русского языка, потребовав приходить на пресс-конференции с переводчиком. Это уже не первый случай, когда критикуют русскоязычных граждан республик Центральной Азии. Похожие инциденты уже происходили в Киргизии и Казахстане. Эксперты уверены, что русскоговорящие становятся чужими в регионе из-за демографических изменений и использования определенными силами националистических настроений.

В Узбекистане во время пресс-конференции в парламенте страны депутат от оппозиционной «Народной демократической партии Узбекистана» Елена Бабенко столкнулась с критикой со стороны журналиста за использование русского языка. Видео с инцидентом активно раскручивается в соцсетях.

В ролике журналист требует от депутата говорить на узбекском, а если она его не знает, пользоваться услугами переводчика. В ответ Бабенко указала сотруднику СМИ на то, что рассказывала о новой стратегии, разработанной на русском языке.

«Возможно, вас удивит, но стратегия изначально разрабатывалась на русском языке <…> большинство международных документов, которые были использованы в основе этой стратегии, были взяты на русском языке», — сказала депутат.

На защиту Бабенко встал один из ее коллег, заявивший, что сам может перевести все слова депутата на узбекский язык для журналиста, если русская речь вызывает у него затруднения. Однако, как оказалось, на пресс-конференции изначально присутствовал узбекский вариант текста, который Бабенко зачитывала на русском.

Этот инцидент далеко не первый в Узбекистане. До этого глава Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» (входит в правящую коалицию) Алишер Кадыров говорил, что обучение граждан страны русскому якобы способствует их превращению в мигрантов, презирающих свои традиции.

Тренд наблюдается и в соседних странах — Казахстане и Киргизии.

В первом случае под конец лета стало известно о «языковых рейдах» казахских националистов, которые они проводят среди русскоговорящих работников сферы услуг — публично унижая людей за незнание казахского языке. А в Киргизии обсуждалось нападение посетителя детского центра развлечений на сотрудницу — за обращение к нему на русском.

Что ответит Россия

Инциденты в Казахстане и Киргизии обсуждались в ходе телефонных разговоров главы МИД России Сергея Лаврова с его коллегами из Нур-Султана и Бишкека. В частности, российский министр призвал власти этих государств отреагировать на случаи дискриминации русскоязычного населения и предотвратить такие инциденты в будущем.

Как заявила «Газете.Ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, тенденция, которая наблюдается в странах Центральной Азии, достаточно неприятна.

«Некоторые говорят, что ничего такого в этом нет, поскольку русский язык у них не национальный язык. И если человек не говорит на русском и его не знает, то требования говорить на родном языке вполне объективны. Однако если человек говорит на русском, все понимает и при этом требует, чтобы с ним говорили на узбекском — это совсем другая постановка вопроса», — отметила депутат.

С точки зрения Журовой, России следует аккуратно реагировать на подобные инциденты, так как жесткие действия могут спровоцировать обратную реакцию. По ее словам, не нужно делать никаких «жестких наездов».

«Нужно работать аккуратно, чтобы таких моментов было как можно меньше, и чтобы они не предавались большой огласке. Действовать стоит без какого-то очень жесткого наезда на них», — добавила депутат.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отмечает, что за подобными инцидентами последует ответ — запрет на въезд в Россию.

«Что касается нашей реакции, то эти вопросы будут регулярно затрагиваться на уровне наших послов и сотрудников МИД. Вероятно, эти негативные тенденции в скором времени будут изжиты. Все люди, допустившие подобные выходки, попадают под запрет на въезд в Россию», — указал сенатор.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что антирусские инциденты в Киргизии, Казахстане и Узбекистане противоестественны, а сами ситуации — провокация западных спецслужб.

«Нам нельзя вестись на розыгрыш, в которой нас пытаются заманить авторы этой русофобской волны.

Лично для меня нет никаких сомнений, что ими являются не активисты этих стран, а турецкие или американские спецслужбы. Они хотят сделать так, чтобы Россия увязла в стычке с соседними странами и подняла уровень противостояния.

Здесь такая провокация, которая должна ухудшить наши взаимоотношения [с Узбекистаном, Киргизией и Казахстаном] и на какое-то время развернуть руководства этих стран к США или Турции», — пояснил депутат.

С точки зрения Милонова, Москва не должна реагировать на подобные провокации и четко взаимодействовать с правительствами Узбекистана, Киргизии и Казахстана, поскольку они не заинтересованы в нагнетании антироссийской риторики.

Почему сейчас

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты расходятся в оценках, почему конфликты на языковой почве в Киргизии, Казахстане и Узбекистане начали набирать обороты. Так, профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев считает, что для этого есть как минимум две объективные причины.

«Во-первых, это связано с изменением демографической ситуации в регионе: быстро растет население и во всех обществах, даже в тех, где было раньше много русскоязычных, резко поменялся демографический баланс. То есть сейчас в Центральной Азии есть люди, которые по-русски просто не говорят, с каждым годом их число растет», — добавил эксперт.

Доминирует в регионе молодежь, в основном представители коренных этносов, продолжил Казанцев, они представляют собой большую силу, с которой пытаются заигрывать местные элиты, в том числе с использованием националистических лозунгов.

«Этот тренд, вероятно, будет развиваться и дальше, потому что население региона продолжит расти, а количество русскоговорящих — уменьшаться. Будет расти и доля молодежи, многие из которых не смогут найти себе работу, что будет провоцировать агрессию. А агрессия в первую очередь будет выплескиваться на «чужих», которыми, получаются, будут русскоязычные», — считает эксперт.

Что касается второй причины, то к подобным процессам приводит социально-экономический и психологический кризис, связанный с коронавирусом COVID-19, уверен Казанцев, на этом фоне в обществе растет общая конфликтность.

«В Центральной Азии эта конфликтность принимает такие формы — русофобские. В чем-то это возврат к тому, что было в конце 1980-х — начале 1990-х годов, тогда также наблюдалось большое напряжение именно по языковой линии», — указал эксперт.

Однако заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин не исключает, что антирусский тренд во многом может быть провокацией в отношении России.

По его мнению, Москву пытаются спровоцировать на какие-то ошибочные и жесткие движения для создания реального напряжения в отношениях с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном.

«Все это происходит на фоне известных афганских событий, с чем сейчас все связано в регионе. Уши тут торчат украинские, те же языковые патрули в Казахстане — калька с «мовных патрулей» в Киеве и Харькове. Методы один в один, но Украина здесь просто выполняет функцию инструмента. А кураторы у нее понятно какие», — считает эксперт.

С точки зрения Грозина, снимать ответственность с руководства стран Центральной Азии не стоит, поскольку они длительное время культивируют этноцентристскую политику.

«По существу вытесняют европейское население. Да и с России снимать ответственность нельзя, потому что мы слишком долго закрывали глаза на эти процессы. Все эти инциденты отражение общей тенденции — Россию пытаются поджать и спровоцировать на резкие шаги, а если не получится, то как минимум продолжить разгонять в этнических группах русофобию. Пользуясь тем, что сами власти в этих странах или закрывают глаза, или потворствуют таким проявлениям», — резюмировал эксперт.