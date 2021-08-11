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Политика

«Вытесняется естественным путем»: что происходит с русским языком в Казахстане

В Казахстане назвали неуместными провокации на языковой теме

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Til Maydani онлайн партиясы/YouTube
Языковой вопрос в Казахстане задел за живое как самих казахстанцев, так и россиян — в сети активно обсуждают набирающий обороты блог казахстанских националистов, которые проводят «языковые рейды» по местам общепита. Их возмущает, когда граждане страны используют русский язык вместо казахского, хоть первый имеет в республике статус официального. Жители Казахстана рассказали «Газете.Ru», как на самом деле обстоит языковая ситуация в стране.

«Русский язык вытесняется естественным путем»

Жители Казахстана уверяют, что частота употребления русского языка разнится в зависимости от региона. Например, в северной части страны в основном говорят по-русски, тогда как в южных и центральных областях преимущественно используют казахский.

Впрочем, как уверяет местный житель Виталий Т., к использованию русского языка по большей части относятся нейтрально: если что-то спросить на русском, ответ будет получен на этом же языке. Как он отметил, в Казахстане люди довольно благожелательны.

«В основном ксенофобных настроений здесь не встретить, хотя бывают отдельные личности, которые уж больно гордятся своим родным языком», — сказал собеседник издания.

Сам Виталий проживает в крупном городе, но периодически ведет уроки русского языка в небольшом городе-спутнике, где большая часть населения говорит на казахском. Он плохо знает казахский, поэтому использует русский, но это, по его словам, не создает для него каких-либо проблем.

«Русский язык уже вытесняется естественным путем, носителей остается меньше. Например, в нашем регионе где-то 20-25% русскоязычного населения. Я не сталкивался с конфликтами из-за использования какого-либо языка, но те, кто превозносит свой язык, наверное, есть в любом обществе», — сказал он.

Юрий Т. знает казахский на базовом уровне и переходит на него лишь изредка для практики.

«С конфликтами из-за языка я не сталкивался вообще никогда. Но иногда наблюдал такие конфликты. Что интересно, всегда перегибают палку те, кто плохо знает казахский. Например, они начинают доказывать персоналу, что их должны обслуживать на русском», — объяснил житель Казахстана.

Активисты, которые снимают видео о проблемах использования казахского языка в сфере обслуживания, вызывают у Юрия симпатию, потому что «государственному языку не уделяют должного внимания».

По его словам, желающие изучить казахский язык на хорошем уровне сталкиваются с проблемой почти полного отсутствия курсов и качественных учебников.

«Английский изучить проще, чем казахский, потому что качественные учебники и курсы по английскому на каждом углу имеются. Таким образом, если человеку, не знающему казахский, он необходим в работе (довольно много вакансий требуют знания обоих языков), то изучить его, несмотря на относительную простоту самого языка, вовсе не легко», — отметил он.

Но при этом Юрий отметил, что не одобряет методы, которыми эти «блогеры» привлекают внимание к проблеме.

И хотя из опрошенных «Газетой.Ru» граждан Казахстана никто не сказал о системных проблемах с использованием русского языка, отнюдь не все собеседники были готовы говорить на эту тему.

«У нас все замечательно, и вас это никак не должно беспокоить. Вы лучше поднимайте темы, касающиеся России, не нужно вам о Казахстане писать», — ответил на вопросы «Газеты.Ru» о русском языке в Казахстане житель страны Алтынбек Н.

Языковой контент

Причиной пристального внимания российской прессы к языковой ситуации в Казахстане стала публикация издания Readovka, в которой обращалось внимание на феномен «языковых рейдов» в среднеазиатской республике, итоги которых публикуются на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы».

Сюжет большинства роликов схож: активисты заходят в магазины и государственные учреждения, чтобы проверить, говорят ли там на казахском и переведены ли этикетки на казахский язык.

Такие рейды проходят во многих крупных городах страны.

В одном из опубликованных на канале видео автор ходит между полок супермаркета, обращая внимание, что все надписи на продуктах — на русском языке. «Законы не работают в Республике Казахстан», — утверждает он. При этом стоит отметить, что казахский — это государственный язык, но русский в этой стране имеет равный официальный статус для всех уровней административного и институционального назначения.

«Для граждан Российской Федерации — добро пожаловать. Здесь вас встретят радужно, любой кассир вам ответит на русском языке. Только не на казахском. Если вы спросите на казахском, это будет провокация», — говорит он.

Кстати, комментатор в этом видео говорит по-русски. Это одно из немногих видео на канале на этом языке. В основном в других используется казахский.

Еще одно видео снято в типичном для канала формате — автор пытается говорить с продавцом продуктового магазина на казахском языке.

Девушка явно пребывает в растерянности и ничего не может ответить. «Астана Руский Фашизм казахов не обслуживают принципиально для них важно чтобы говорили на руском» — так называется этот ролик (орфография сохранена).

Бурная реакция в соцсетях

Эти видео стали причиной активных обсуждений в соцсетях ситуации с русским языком в Казахстане. В комментариях к видео многие зрители поддержали действия языковых активистов.

На разных площадках пользователи пытаются выяснить, обязаны ли сотрудники сферы обслуживания знать казахский.

Особенно возмущены роликами были русскоязычные авторы телеграм-каналов.

«Да, это выходки местных убогих (а других в принципе не бывает) националистов. Но есть важный момент. Их поведение это прямое продолжение местного идеологического дискурса всех лет независимости. Учебников, где написано, как Россия колонизировала Казахстан. Научных работ и заявлений политиков о голоде в Казахстане в 32-33 годах, в котором виноваты, конечно коммунисты, читай русские оккупанты. Которые, якобы, забрали все зерно у крестьян», — написал в своем канале журналист Андрей Медведев.

По его мнению, поведение националистов отражает местную политику, «а их наглость и безнаказанность» он считает результатом внутренних идеологических установок чиновников и элит.

Журналист Сергей Мардан, в свою очередь, назвал государственной идеологией Казахстана этнонационализм.

«Что это за союзник, который почти открытый русофоб? Что это за союзник, который обвиняет Россию в геноциде казахов и колониализме? Что это за союзник, который давно стал проходным двором для Китая и транзитным коридором для контрабанды? Да вот какой есть! Они (союзники) у нас все такие. С особенностями», — написал он в своем микроблоге.

Впрочем, казахские власти уже отреагировали на эту ситуацию. Директор департамента по взаимодействию со СМИ министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев назвал неуместными провокации на языковой теме. По его словам, которые приводит РИА «Новости», развитие государственного языка должно происходить правовыми методами.

«Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы», — сказал он.

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