«Великие тюрки»: как Турция объединяет Среднюю Азию

Президенты Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана 31 марта в онлайн-режиме приняли участие в неформальном саммите Тюркского совета. Кроме них, на заседании присутствовали президент не входящего в организацию Туркменистана, премьер-министр Венгрии, имеющей статус страны-наблюдателя, Виктор Орбан и экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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На саммите прозвучал ряд довольно громких политических заявлений. Как отмечается,

все лидеры приветствовали «освобождение азербайджанских территорий от военной оккупации».

Кроме того, участники встречи одобрили переформатирование Тюркского совета в «Союз тюркских государств». В предыдущие годы с таким предложением выступал Назарбаев. Окончательное название будет утверждено к восьмому саммиту в конце 2021 года в Турции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении призвал начать модернизацию тюркской цивилизации. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вовсе объявил о новом этапе в истории объединения. Тюркские страны, по его словам, готовы вместе проходить любые испытания и угрозы.

Все уже было

Политические результаты саммита не вызывают удивление, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в разговоре с «Газетой.Ru». «Это действительно попытка практической реализации пантюркистского проекта», — считает он.

Эксперт напоминает о масштабной попытке продвинуть пантюркизм с помощью мягкой силы в 1990-е годы.

«Тогда проповедник и нынешний главный враг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фетхуллах Гюлен призывал ехать турецкую молодежь учить турок (так они называют все тюркские народы) в Азии. Были созданы многочисленные турецкие лицеи и в странах Средней Азии, и в Башкирии, Татарстане, Бурятии. Российское государство долго не обращало внимание на такие центры идеологии пантюркизма. В частности, там хорошо учили турецкому языку, но при этом распространялись антироссийские идеи в общественных науках. К 2008 году турецкие лицеи закрыли по всей России. Но в Татарстане часть из них просто переименовали и поменяли большую часть преподавателей, которыми стали уже выпускники гюленовских лицеев», — отмечает Надеин-Раевский.

Экономика по-братски

Страны Тюркского совета также добились прогресса и в экономическом сотрудничестве. На повестке дня — создание Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда.

Кроме того, страны разрабатывают документ «Видение тюркского мира — 2040». Токаев предложил создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран. Это должно помочь увеличению внутреннего товарооборота, который снизился в 2020 году из-за пандемии. Лидеры также обсудили, как вместе будут помогать друг другу в борьбе с коронавирусом.

Президент Узбекистана также отметил важность обеспечения доступа через Центральную Азию к основным мировым рынкам, включая Китай, Индию, Пакистан и другие азиатские страны, а также из Азербайджана и Турции — в европейские страны.

Отдельное внимание тюркские страны уделили культурным проектам. Так, Токаев поставил цель создать общее культурно-просветительское пространство. По его мнению, эту инициативу можно реализовать через создание образовательного фонда «Великие тюрки».

Назарбаев же отметил, что молодым казахам вскоре будет проще приобщаться к общетюркскому наследию. По его логике, это произойдет из-за решения казахстанских властей перевести язык с кириллицы на латиницу.

Надеин-Раевский отмечает, что казахи на деле плохо понимают турецкий язык из-за по-разному сложившейся истории народов. «Переход на латиницу будет в реальности способствовать тому, что молодежь будет отрезана от великого наследия. Она уже не сможет легко читать великих национальных писателей, например, Мухтара Ауэзова», — поясняет он.

Места всем не хватит

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Главной целью организации изначально стояло развитие всестороннего сотрудничества, однако долгое время страны мало касались политики. Но в 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо заговорил о желании видеть одну нацию в шести государствах (включая Туркмению).

Довольно острым можно считать вопрос создания единой армии Турана, которой, по словам экспертов, противится Назарбаев. Стоит отметить, что Казахстан и Киргизия — члены Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и считаются союзниками России.

Однако прямой политической угрозы интересам России Турция пока не представляет,

считает сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

«Предложение сделать из Тюркского совета полноценную организации, действительно, серьезная заявка. Но пока там нет Туркменистана, эта идея хромает», — говорит эксперт. При этом Гаджиев признает, что экономическая конкуренция между Россией и Турцией «практически неизбежна».

Прошедший саммит Тюркского совета лишний раз подтвердил, что его участники настроены на более тесную интеграцию.