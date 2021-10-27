Ударивший русского мальчика в казахстанском Таразе мужчина оказался шизофреником

Неделю назад в Таразе на юге Казахстана мужчина избил маленького мальчика, катавшегося на самокате, а затем и его бабушку. Местные СМИ и паблики сообщили, что при этом он кричал: «Русские раздражают», однако потом публикации удалили. Выяснилось, что мужчина стоит на учете у психиатра. Представитель казахской диаспоры в России назвал подобную агрессию недопустимой и понадеялся, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

Очередной конфликт, возникший, по всей видимости на национальной почве, произошел в Казахстане. Как пишет Readovka, 20 октября в городе Тараз на юге страны рядом с границей с Киргизией, мужчина напал на мальчика.

На записи инцидента видно, как ребенок встает на самокат и начинает движение, а идущий впереди мужчина резко разворачивается, подходит к мальчику и с размаху бьет его рукой. Удар был такой силы, что буквально снес ребенка с самоката. После этого мужчина бьет мальчика ногой. Досталось и подбежавшей к нему на помощь женщине. Мужчина после нападения на ребенка спокойно уходит дальше.

По информации издания, местные СМИ сначала сообщили, что мужчина набросился на мальчика со словами «Русские раздражают» — то есть, конфликт имел явно этнический окрас. Однако позже все сообщения из изданий и соцсетей с упоминанием фразы о русских исчезли.

Readovka попыталась связаться с пострадавшей семьей, но получила ответ, что конфликт исчерпан и никакой помощи не требуется. Как пишет в Telegram RT, департамент полиции Жамбылской области начал проверку случившегося.

«Надо такие вещи не умалчивать, а наоборот публично их озвучивать и привлекать к ответственности таких людей, потому что от них какие-то маргиналы могут брать пример в других регионах», — прокомментировал «Газете.Ru» случившееся глава Казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев.

По его словам, в последнее время в Казахстане происходят подобные «не очень хорошие вещи». Антеев отметил, что Тараз — его родной город, и что в стране 90% людей говорят между собой на русском языке. Он выразил надежду, что удаление информации о нападении на ребенка связано с тем, что правоохранительные органы решили сначала обстоятельно разобраться в ситуации.

Позже »Sputnik Казахстан» сообщил, что напавший на мальчика в Таразе мужчина с 2018 года стоит на психиатрическом учете с диагнозом «параноидальная шизофрения».

«Неоднократно лечился у нас в стационаре, является инвалидом второй группы. Последняя выписка — 20 сентября 2021 года», — рассказала местный психиатр Галия Елгембаева. Она отметила, что спрогнозировать, когда у пациента случится обострение невозможно.

За последние месяцы в Казахстане произошло несколько резонансных инцидентов с нападением и провокацией в адрес русскоязычного населения. В июле в Нур-Султане казахские дети толпой избили русского мальчика. А буквально через несколько дней стало известно, что в Сарканде 17-летний казах регулярно заставляет своего девятилетнего приемного русского брата есть землю. В обоих случаях говорилось, что проявления агрессии были связаны именно с национальным контекстом.

Эти и подобные им инциденты происходили на фоне участившихся в стране «языковых патрулей». В июле-августе активисты движения Til Maydani («Волна языка») и его лидер Куат Ахметов проводили «проверки» в банках, магазинах, государственных учреждениях и требовали от сотрудников разговаривать исключительно на казахском языке. Если сотрудники переходили на русский язык они переходили на оскорбления, требовали извинений, угрожали прокуратурой. В нескольких случаях дело доходило до рукоприкладства.

В конце августа в Казахстане на Ахметова возбудили уголовное дело по ст. 174 местного УК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), по которой ему грозит до семи лет заключения. Его YouTube-канал заблокировали, а сам националист сбежал в Грузию.

В администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подобные нападки на русскоязычное население называли «пещерным национализмом». После этого сам глава государства осудил действия активистов.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — напомнил Токаев, отметив, что власти страны будут пресекать любые проявления национализма.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков выражал опасения, что нападки на русскоязычное население могут повторяться и в других бывших республиках СССР. Он сообщил, что в России сейчас стали более чутко и болезненно реагировать на национализм по отношению к русскоязычному населению. Примаков добавил, что в случае повторения таких инцидентов Москва будет реагировать на них «достаточно четко».