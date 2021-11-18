В МИД Франции и ФРГ отреагировали на публикацию Россией переписки о нормандском формате

МИД Франции принял к сведению публикацию Россией переписки по нормандскому формату. В ведомстве считают такой подход противоречащим дипломатическим правилам. МИД Германии призвал Москву «вернуться за стол переговоров по Донбассу». В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, зачем в возглавляемом им ведомстве предприняли такой шаг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В министерстве иностранных дел Франции «приняли к сведению» решение МИД России опубликовать дипломатическую переписку по переговорам в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине. В Париже указали, что считают такой подход противоречащим дипломатическим правилам.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и обычаям», — приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе французского министерства добавили, что вместе с партнерами из Германии «работают над продолжением переговоров в нормандском формате» и направили России конкретные предложения по встрече на уровне глав МИД.

«Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в согласованных форматах и в соответствии с согласованными принципами», — заключил собеседник агентства.

В Париже, однако, оставили без комментариев обращение главы МИД РФ, попросившего западных коллег разъяснить, какие именно предложения российской стороны они считают выходящими за рамки компетенции нормандского формата. Без ответа также осталась просьба оценить, как Украина выполняет свою часть договоренностей, достигнутых по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

В свою очередь, в МИД Германии призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу в «установленных форматах и ​​в соответствии с установленными принципами».

«В течение нескольких месяцев Германия и Франция интенсивно работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня, основанной на минских договоренностях. С этой целью мы внесли несколько конкретных предложений о встрече министров иностранных дел в нормандском формате, как это было согласовано между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным в октябре. Россия отказалась присутствовать на такой встрече», — заявили во внешнеполитическом ведомстве в Берлине.

«Наверное, не очень прилично»

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг пояснил, зачем в возглавляемом им ведомстве приняли решение опубликовать его переписку с руководителями МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в течение последних двух недель делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет», — приводит его слова РИА «Новости».

По оценкам главы МИД РФ, переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва ожидает реакции Запада на публикацию дипломатической переписки. Такой шаг, по ее словам, дает возможность увидеть предложения России относительно нормандского формата с тем, чтобы наполнить встречу «конкретным смыслом», а также «демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров» о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.

Что опубликовал МИД

17 ноября МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с руководителями МИД ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом, в которой они обсуждали урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. В ведомстве указали, что это позволит «избежать искажений позиции Москвы».

Так, в своих письмах Лавров раскритиковал отношение Берлина и Парижа к вопросу – они, по его словам, не могут заставить «своих подопечных в Киеве» соблюдать международные договоренности по Донбассу, игнорируют предложения Москвы и якобы подтасовывают факты в свою пользу.

Выложенная переписка начинается с послания Лаврова от 29 октября, которое он отправил Маасу и Ле Дриану. Российский министр пишет, что нужно хорошо подготовиться к скорой возможной встрече министров в нормандском формате («нормандской четверкой» называют Германию, Францию, Россию и Украину – «Газета.Ru»).

В частности, следует заранее утвердить совместное заявление, которое стороны сделают после этой встречи, добавил глава МИД РФ. Министр приложил к письму разработанный Россией проект такого заявления, который содержит «конкретные рекомендации Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта». Лавров попросил зарубежных коллег оценить его и внести свои поправки.

Далее, судя по переписке, мнения сторон разошлись, причем не только насчет самого заявления, но даже относительно даты возможной встречи и вообще ситуации на Украине.

Так, Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей. В то же время они подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять минские соглашения в полном объеме.