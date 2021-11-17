МИД объяснил, зачем обнародовал переписку Лаврова по Украине

МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом, в которой они обсуждают улаживание конфликта на Украине. В своих письмах Лавров критикует отношение Берлина и Парижа к вопросу. Глава российского МИД отмечает, что они не могут заставить «своих подопечных в Киеве» соблюдать международные договоренности по Донбассу, игнорируют предложения России и подтасовывают факты в свою пользу.

Выложенная переписка начинается с послания Лаврова от 29 октября, которое он отправил Маасу и Ле Дриану. Российский министр пишет, что нужно хорошо подготовиться к скорой возможной встречу министров в «нормандском формате» («нормандской четверкой» называют Германию, Францию, Россию и Украину). В частности, уточняет Лавров, следует заранее утвердить совместное заявление, которое стороны сделают после этой встречи. Министр приложил к письму разработанный Россией проект такого заявления, который содержит «конкретные рекомендации Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта». Лавров попросил зарубежных коллег оценить его и внести свои поправки. Далее, судя по переписке, мнения сторон разошлись, причем не только насчет самого заявления, но даже даты возможной встречи и вообще ситуации на Украине.

Что предложил Лавров

Российский вариант совместного заявления от имении министров иностранных дел России, Украины, ФРГ и Франции сразу начинается с неутешительных нот. Он отмечает отсутствие прогресса в «урегулировании внутриукраинского конфликта» и «глубокое разочарование» от невыполнения второго минского соглашения 2015 года и рекомендаций парижского саммита 2019 года. «Ситуация во внутриукраинском урегулировании остается напряженной», — указано в заявлении.

В документе говорится, что министры четырех стран призывают как можно скорее наладить прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Стороны признают, что, согласно минскому соглашению, «ответственность, права и обязанности по согласованию и реализации мер по урегулированию конфликта» возложены на органы государственной власти Украины и «де-факто действующие» органы власти ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). В частности, Украина и власти Донбасса должны напрямую обсуждать друг с другом многочисленные нарушения режима прекращения огня. Нужно также незамедлительно снять любые препятствия для полного восстановления социально-экономических связей ОРДЛО.

Предложенное российским МИД заявление призывает специальную комиссию ОБСЕ на Украине быть беспристрастной и объективно расследовать случаи нарушения режима прекращения огня.

В заявлении говорится, что министры считают необходимым обсудить и согласовать правовые аспекты «будущего особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины» и принять в связи с этим необходимые законы, включая поправки в Конституцию Украины.

Россия также предложила от имени четырех стран призвать прекратить законотворческую деятельность, которая нарушает минское соглашение. По мнению Москвы, под это попадают украинские законы о государственном языке, образовании и правах коренных народов, а также внесенный в августе в Верховную Раду Украины законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», принятие которого сделает юридически невозможным выполнение Украиной минских соглашений и будет равносильно выходу из них.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании, по которому преподавать в стране отныне можно только на украинском. В 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в республике. Так, закон обязывает сферу услуг работать только на украинском языке, на украинском обязаны говорить при исполнении служебных обязанностей руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, медики госучреждений, офицеры-контрактники. Действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды, однако каждый житель страны обязан знать украинский.

Закон о коренных народах на Украине приняли в июле. Президент России Владимир Путин назвал его оружием массового поражения против русских, поскольку последние не вошли в список коренных народов страны. «Уму непостижимо: испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными», — возмутился президент.

Что не устроило Францию и Германию

Германский и французский министры ответили Лаврову, что его предложение содержит «большое количество оценок, с которыми Германия и Франция не могут согласиться». Среди них тезис о «внутриукраинском конфликте». Кроме того, как считают европейские министры, в тексте заявления есть положения, «которые несомненно, не найдут поддержки среди стран «нормандского формата». Например, по мнению Мааса и Ле Дриана, не все стороны согласятся с тем, что нужно наладить прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.

«Кроме того, в проекте отсутствует упоминание о необходимости предоставить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возможность полного исполнения своего мандата и с этой целью — надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины», — указано в ответе.

Министры добавили, что в российском варианте есть «несколько положений, выходящих далеко за рамки компетенции «нормандского формата» и не имеющих существенного значения в вопросе имплементации минских соглашений». Главы МИД Франции и Германии прислали свой вариант совместного заявления и добавили, что ждут личной встречи с Лавровым 11 ноября.

«Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал»

Лавров раскритиковал ответ зарубежных коллег. «Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал. Чего стоит фраза о том, что в наших предложениях есть положения, которые «наверняка не будут приняты» в «нормандском формате», в частности — «организация прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском», — пишет он. По мнению российского министра, это заявление противоречит тому, что лидеры Германии и Франции сами же подтверждали в минском соглашении. «Ваше безапелляционное заявление, что прямой диалог неприемлем, может (не хочу в это верить) означать, что, выдвигая такую повестку дня, вы хотите переписать Минские договоренности», — считает Лавров.

Он добавил, что европейские коллеги «обходят молчанием» целый ряд ключевых моментов касательно работы миссии ОБСЕ на Украине. По мнению Лаврова, она «абсолютно неудовлетворительно» выполняет свои обязанности и не следит за соблюдением «прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».

Глава МИД России обвинил Берлин и Париж в нежелании конкретно обсуждать ключевые вопросы урегулирования конфликта на Украине. Вместо этого в своем варианте заявления министры, по его оценке, продвигают «желательную для себя повестку».

Лавров отметил, что конкретно для выполнения парижского соглашения вовсе нет нужды собирать встречу министров. «Единственное, что требуется — это чтобы Берлин и Париж заставили своих подопечных в Киеве выполнить то, под чем подписались наши лидеры 9 декабря 2019 г.», — указал он.

Министр также обратил внимание, что Франция и Германия полностью проигнорировали «необходимость прекратить последовательную законотворческую деятельность украинских властей по подрыву позиций русского языка и языков других нацменьшинств в сфере образования и в целом в повседневной жизни».

Лавров также выразил недоумение от того, что зарубежные министры говорят о готовности встретиться с ним 11 ноября. По словам министра, он уже предупреждал Ле Дриана, что в этот день занят «плотной программой в Москве».

МИД России пояснил, что выложил переписку Лаврова, чтобы «прекратить дальнейшие спекуляции» касательно позиции России насчет украинского конфликта. Министерство заявило, что последнее время российскую позицию в этом вопросе стремятся исказить.

Последний раз лидеры «нормандской четверки» встречались в декабре 2019 года в Париже. Следующую встречу анонсировали весной 2020 года, но из-за карантина ее отменили. С тех пор стороны никак не могут согласовать новую встречу на уровне министров. В Донбассе тем временем, несмотря на официальное перемирие, продолжаются перестрелки. Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин 17 ноября заявил, что по данным ОБСЕ, за последние две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза.