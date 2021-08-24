Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Шац поддержал решение Арустамяна покинуть «Матч ТВ» 16:51
Самая маленькая корова в мире умерла в Бангладеш 16:47
Канделаки — об уходе Арустамяна: он делал контент не для «Матч ТВ»... 16:45
В сети обсуждают видео с игуаной, укусившей за палец женщину на пляже 16:44
В Аризоне размыло «стену Трампа» 16:39
Талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа 16:38
ПФР планирует изменить порядок назначения пенсии 16:37
В России разрабатывается ПО для определения рака по запаху 16:35
Ученые связали лишний вес матери с раком кишечника у детей 16:34
Супермена в комиксах заменят его сыном-геем 16:31
Политика

«Лукашенко для Запада — оружие против России, которое Москва сама и оплачивает»

Почему МВФ выделяет Белоруссии $1 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergei Gapon/Reuters
Белоруссия получит почти $1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR), средства выделяются на борьбу с COVID-19. Решение МВФ активно критикуют в белорусской оппозиции, требуя заморозить выделение денег «нелегитимному режиму Лукашенко». Эксперты уверены, что своим решением фонд де-факто признал власть президента Белоруссии. В разговоре с «Газетой.Ru» они выразили мнение, что средства МВФ вряд ли пойдут на борьбу с коронавирусом.

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) постановил распределить 456 млрд специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц организации еще в начале августа, но официально это решение вступило в силу лишь 23 августа.

Это объем SDR эквивалентен $650 млрд — из них около $25 млрд получили страны СНГ и Грузия.

Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, решение фонда можно назвать прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. По ее словам, средства выделили для того, чтобы помочь государствам-членам восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 за счет повышения ликвидности международных резервов.

По данным Deutsche Welle, одной из стран, которой МВФ обязался выделить SDR, стала Белоруссия, несмотря на достаточно сложные отношения между Западом и нынешнем белорусским руководством. Западные страны отказались признавать итоги выборов президента Белоруссии — 2020, которые спровоцировали массовые протесты против очередного переизбрания Александра Лукашенко. Более того, Запад ввел пять пакетов санкций в отношении белорусского руководства, сведя все контакты с официальными властями до минимального уровня.

Однако Белоруссия не попала в список стран, которым в выделение средств МВФ было отказано по причине отсутствия признания их правительства в международном сообществе — в их числе оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан. Минск, по плану фонда, получит в районе $923 млн в виде SDR.

Признание Лукашенко

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что решение МВФ де-факто можно назвать признанием Лукашенко со стороны Запада. Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец отметил, что руководство Белоруссии в отличии от Венесуэлы и Мьянмы не является документально непризнанным.

«Отношение к руководству Белоруссии уже не такое как было раньше, но Запад пока не в состоянии юридически признать Лукашенко «террористическим режимом». Полемика об этом ведется давно, как и желание добиться возбуждения против него уголовного дела в международном суде в Гааге. Над этим ведет работу группа экспертов, в том числе юристов, но это длительный вопрос», — пояснил эксперт.

В то же время российский политолог Андрей Суздальцев указал, что в Белоруссии решение МВФ действительно во многом подают как победу Лукашенко и как фактическое признание его легитимности.

«В Белоруссии выделение средств от МВФ подается как успех Лукашенко и то, что Запад признал его и легитимизовал. На самом деле ухудшение отношений западных стран с Минском — это все спектакль. Контакты Лукашенко с Западом, по сути, никогда не прерывались, потому что он им нужен», — добавил эксперт.

С точки зрения Суздальцева, Лукашенко нужен западным странам как «оружие против России», поскольку, пока он руководит Белоруссией, вряд ли можно ожидать реальной интеграции двух государств.

«Пока он у власти, не будет никакой белорусско-российской интеграции и военных баз России на белорусской территории. По сути, для Запада Лукашенко является оружием против России, которое Москва сама и оплачивает», — отметил эксперт.

К слову, выделение средств МВФ Белоруссии на фоне сложных отношений Минска с Западом явление отнюдь не сенсационное. К примеру, только Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк суммарно предоставили Минску кредитов, инвестиций или грантов на сумму свыше $5 млрд.

Однако МВФ не всегда охотно поддерживал Белоруссию, в частности, в прошлом году во время обсуждения инициативы по выделению средств странам-членам организации для снижения последствий от пандемии, Минску их давать не хотели. Причиной такого решения фонда был отказ Лукашенко от введения локдауна в Белоруссии.
<2>

Что такое SDR

SDR — специальные права заимствования, которые Минск получит от МВФ, они не являются физическим активом. Это искусственное средство платежных расчетов фонда, его курс определяется каждый день на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, британского фунта, юаня и иены. Внутри фонда SDR можно покупать, продавать, занимать, одалживать, обменивать или даже получать в виде пожертвований.

Наиболее важное отличие этого механизма от традиционных кредитных программ МВФ заключается в том, что распределение SDR не несет за собой каких-то условий или обязательств. Однако, чтобы использовать эти средства за пределами фонда, их необходимо конвертировать в валюту, заключив соглашение об обмене с тем или иным государством.

По версии белорусского политолога Дмитрия Болкунца,

выделение SDR Белоруссии, по сути, до конца не гарантирует, что Минск сможет получить эти средства. По его словам, трудности могут возникнуть на этапе их обмена.

«МВФ выделяет не деньги, а специальные права заимствования, которые еще нужно обменять на валюту — для этого Белоруссии нужно договариваться с другими странами. Не исключено, что конвертацию Минск сможет провести через Россию, но — если на это будет воля и политическое желание», — добавил эксперт.

На что уйдут средства МВФ

Впрочем, главный вопрос заключается в том, на что уйдут полученные от МВФ средства. Этот момент особенно волнует представителей белорусской оппозиции, которая по большей части находится в эмиграции за рубежом. Так, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская активно призывала Запад заморозить выделение средств МВФ Минску или же проконтролировать их распределение непосредственно на борьбу с COVID-19.

Схожие требования выдвигали и представители белорусской диаспоры в разных западных странах. В частности, в США белорусы даже устраивали протесты против выделения средств белорусскому руководству, призывая Вашингтон как-либо повлиять на МВФ в этом вопросе. В пример активисты приводили отказ фонда от выделения средств Афганистану из-за захвата власти в стране «Талибаном (организация запрещена в России)», сравнивая Лукашенко с радикальным движением.

Пока в Минске не говорят, что средства могут уйти на что-то, кроме борьбы с пандемией. Однако эксперты считают, что вряд ли стоит ждать распределения денег МВФ на противодействие коронавирусу в Белоруссии.

По словам политолога Андрея Суздальцева, фонд не будет регулировать этот вопрос. «Что касается того, на что Минск может потратить средства МВФ, то они уйдет на содержание белорусского руководства. Регулировать эти средства фонд не будет, да и всегда можно предоставить фальшивые отчеты по распределению», — добавил эксперт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Власть талибов*: как боевики добиваются международного признания
WP узнала о тайной встрече директора ЦРУ с лидером талибов*
QR-кодам отмерили срок годности
Срок действия QR-кодов для вакцинированных может быть снижен до полугода
Зеленский: «Нельзя паспортизировать украинские сердца»
Как Украина отмечает 30-летие своей независимости
Талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
ПФР планирует изменить порядок назначения пенсии
Украинцам приказали уйти с открытия Паралимпиады, чтобы не стоять с россиянами
Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
Новости и материалы
Шац поддержал решение Арустамяна покинуть «Матч ТВ»
Самая маленькая корова в мире умерла в Бангладеш
Канделаки — об уходе Арустамяна: он делал контент не для «Матч ТВ», а для своего канала
В сети обсуждают видео с игуаной, укусившей за палец женщину на пляже
В Аризоне размыло «стену Трампа»
В России разрабатывается ПО для определения рака по запаху
Ученые связали лишний вес матери с раком кишечника у детей
Супермена в комиксах заменят его сыном-геем
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка, который поджег бочку с карбидом
Уткин — об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: по-моему, ты психанул, может, не стоит?
Лавров ответил на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
Россияне стали меньше тратить на спортивные товары
Галустян и Бузова будут вести новое шоу «Звезды в Африке» на ТНТ
Голливудский режиссер Спайк Ли усомнися в официальной версии трагедии 9/11
Тюменский губернатор пообещал найти снег в августе
Главный редактор «Матч ТВ» — об уходе Арустамяна: незаменимых людей нет
Медведева рассказала о жестких методах работы Тутберидзе
Елена Зеленская появилась на Дне независимости Украины в костюме украинского бренда
Все новости
Угон, которого не было
Украинский МИД опроверг информацию об угоне самолета в аэропорту Кабула
Windows XP — 20 лет. И она все еще кому-то нужна
В мире осталось 9 миллионов человек, которые используют Windows XP
Ближайший к Солнцу: астрономы нашли астероид, опередивший Меркурий
Самый близкий к Солнцу астероид столкнется с Меркурием или Венерой
Сносило машины и теплицы: что творится в Дагестане после сильных ливней
Селевой поток в Дагестане унес туристов и людей в машинах
Талибы* захватили оставленную американцами военную технику
США допустили бомбардировку своих бывших баз в Афганистане
Ноутбук — это свобода
Как ноутбуки обрели все преимущества смартфонов
Как Украина отметила 30 лет независимости
«Если Украина не захочет пропускать газ в Европу — можем обойтись без нее»
В МИД заявили, что Россия сможет поставлять газ в ЕС без транзита через Украину
«Уже вырыли могилу»: как студентка выжила при столкновении самолетов в Приамурье
40 лет назад Ан-24 столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16
Африканское сафари, рыбалка на Камчатке, день рождения в Перу: как звезды провели это лето
Куда ездили отдыхать российские знаменитости летом 2021 года
Под надзором врача: как МакSим заново учится ходить
Представители певицы МакSим прокомментировали предписания ее врачей
Партия Меркель сдает. Кто составит ей конкуренцию на выборах в Германии
Немецкие социал-демократы сравнялись по рейтингу с ХДС/ХСС
Инспекторы боятся, права дорожают. К чему привели облавы в регионах
Цена «покупки» прав в Москве выросла вдвое
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях