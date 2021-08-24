«Лукашенко для Запада — оружие против России, которое Москва сама и оплачивает»

Белоруссия получит почти $1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR), средства выделяются на борьбу с COVID-19. Решение МВФ активно критикуют в белорусской оппозиции, требуя заморозить выделение денег «нелегитимному режиму Лукашенко». Эксперты уверены, что своим решением фонд де-факто признал власть президента Белоруссии. В разговоре с «Газетой.Ru» они выразили мнение, что средства МВФ вряд ли пойдут на борьбу с коронавирусом.

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) постановил распределить 456 млрд специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц организации еще в начале августа, но официально это решение вступило в силу лишь 23 августа.

Это объем SDR эквивалентен $650 млрд — из них около $25 млрд получили страны СНГ и Грузия.

Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, решение фонда можно назвать прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. По ее словам, средства выделили для того, чтобы помочь государствам-членам восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 за счет повышения ликвидности международных резервов.

По данным Deutsche Welle, одной из стран, которой МВФ обязался выделить SDR, стала Белоруссия, несмотря на достаточно сложные отношения между Западом и нынешнем белорусским руководством. Западные страны отказались признавать итоги выборов президента Белоруссии — 2020, которые спровоцировали массовые протесты против очередного переизбрания Александра Лукашенко. Более того, Запад ввел пять пакетов санкций в отношении белорусского руководства, сведя все контакты с официальными властями до минимального уровня.

Однако Белоруссия не попала в список стран, которым в выделение средств МВФ было отказано по причине отсутствия признания их правительства в международном сообществе — в их числе оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан. Минск, по плану фонда, получит в районе $923 млн в виде SDR.

Признание Лукашенко

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что решение МВФ де-факто можно назвать признанием Лукашенко со стороны Запада. Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец отметил, что руководство Белоруссии в отличии от Венесуэлы и Мьянмы не является документально непризнанным.

«Отношение к руководству Белоруссии уже не такое как было раньше, но Запад пока не в состоянии юридически признать Лукашенко «террористическим режимом». Полемика об этом ведется давно, как и желание добиться возбуждения против него уголовного дела в международном суде в Гааге. Над этим ведет работу группа экспертов, в том числе юристов, но это длительный вопрос», — пояснил эксперт.

В то же время российский политолог Андрей Суздальцев указал, что в Белоруссии решение МВФ действительно во многом подают как победу Лукашенко и как фактическое признание его легитимности.

«В Белоруссии выделение средств от МВФ подается как успех Лукашенко и то, что Запад признал его и легитимизовал. На самом деле ухудшение отношений западных стран с Минском — это все спектакль. Контакты Лукашенко с Западом, по сути, никогда не прерывались, потому что он им нужен», — добавил эксперт.

С точки зрения Суздальцева, Лукашенко нужен западным странам как «оружие против России», поскольку, пока он руководит Белоруссией, вряд ли можно ожидать реальной интеграции двух государств.

«Пока он у власти, не будет никакой белорусско-российской интеграции и военных баз России на белорусской территории. По сути, для Запада Лукашенко является оружием против России, которое Москва сама и оплачивает», — отметил эксперт.

К слову, выделение средств МВФ Белоруссии на фоне сложных отношений Минска с Западом явление отнюдь не сенсационное. К примеру, только Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк суммарно предоставили Минску кредитов, инвестиций или грантов на сумму свыше $5 млрд.

Однако МВФ не всегда охотно поддерживал Белоруссию, в частности, в прошлом году во время обсуждения инициативы по выделению средств странам-членам организации для снижения последствий от пандемии, Минску их давать не хотели. Причиной такого решения фонда был отказ Лукашенко от введения локдауна в Белоруссии.

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Что такое SDR

SDR — специальные права заимствования, которые Минск получит от МВФ, они не являются физическим активом. Это искусственное средство платежных расчетов фонда, его курс определяется каждый день на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, британского фунта, юаня и иены. Внутри фонда SDR можно покупать, продавать, занимать, одалживать, обменивать или даже получать в виде пожертвований.

Наиболее важное отличие этого механизма от традиционных кредитных программ МВФ заключается в том, что распределение SDR не несет за собой каких-то условий или обязательств. Однако, чтобы использовать эти средства за пределами фонда, их необходимо конвертировать в валюту, заключив соглашение об обмене с тем или иным государством.

По версии белорусского политолога Дмитрия Болкунца,

выделение SDR Белоруссии, по сути, до конца не гарантирует, что Минск сможет получить эти средства. По его словам, трудности могут возникнуть на этапе их обмена.

«МВФ выделяет не деньги, а специальные права заимствования, которые еще нужно обменять на валюту — для этого Белоруссии нужно договариваться с другими странами. Не исключено, что конвертацию Минск сможет провести через Россию, но — если на это будет воля и политическое желание», — добавил эксперт.

На что уйдут средства МВФ

Впрочем, главный вопрос заключается в том, на что уйдут полученные от МВФ средства. Этот момент особенно волнует представителей белорусской оппозиции, которая по большей части находится в эмиграции за рубежом. Так, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская активно призывала Запад заморозить выделение средств МВФ Минску или же проконтролировать их распределение непосредственно на борьбу с COVID-19.

Схожие требования выдвигали и представители белорусской диаспоры в разных западных странах. В частности, в США белорусы даже устраивали протесты против выделения средств белорусскому руководству, призывая Вашингтон как-либо повлиять на МВФ в этом вопросе. В пример активисты приводили отказ фонда от выделения средств Афганистану из-за захвата власти в стране «Талибаном (организация запрещена в России)», сравнивая Лукашенко с радикальным движением.

Пока в Минске не говорят, что средства могут уйти на что-то, кроме борьбы с пандемией. Однако эксперты считают, что вряд ли стоит ждать распределения денег МВФ на противодействие коронавирусу в Белоруссии.

По словам политолога Андрея Суздальцева, фонд не будет регулировать этот вопрос. «Что касается того, на что Минск может потратить средства МВФ, то они уйдет на содержание белорусского руководства. Регулировать эти средства фонд не будет, да и всегда можно предоставить фальшивые отчеты по распределению», — добавил эксперт.