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Политика

«Лукашенко важно получить деньги»: почему РФ и Белоруссия снова говорят об интеграции

Москва и Минск собираются подписать дорожные карты по Союзному государству

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Сергей Ильин/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую в вопросе согласования дорожных карт по интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Как ожидается, этот процесс будет завершен к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 9 сентября, а уже на следующий день документы могут быть подписаны в рамках заседания Совета министров Союзного государства. При этом эксперты отмечают, что дорожные карты уже не включают какую-либо политическую интеграцию и их согласование скорее связано с выборами в Госдуму.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску осталось согласовать последнюю дорожную карту по вопросу интеграции двух государств в рамках соглашения о создании Союзного государства. По его словам, согласование всех 28 карт должно быть завершено к 7 сентября.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна по газу. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, уже 9-го числа президенты [России и Белоруссии] встречаются в Москве, где обсудят все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — пояснил Семашко.

При этом белорусский посол не исключил, что уже 10 сентября на заседании Совета министров Союзного государства двух стран, которое пройдет в Минске, может состоятся подписание дорожных карт по интеграции России и Белоруссии.

20-летнее строительство союза

Договор о создании Союзного государства Москва и Минск подписали еще в декабре 1999 года, положив начало масштабному объединению двух государств. Изначальное соглашение предполагало политическую, экономическую, валютную, таможенную, юридическую, гуманитарную и культурную интеграцию России и Белоруссии. Однако в последние годы больший упор пришелся именно на экономическое взаимодействие двух государств.

Два года назад, в 20-летний юбилей договора о создании Союзного государства Путин и Лукашенко встретились в Сочи для согласования единым пакетом 30 дорожных карт по углубленной интеграции, но встреча не увенчалась успехом.

Кроме того, была отложена в долгий ящик и последняя, 31-карта, где говорилось о создании совместной оборонной стратегии России и Белоруссии, унификации законодательства по части спецслужб и правоохранительных органов.

К 2021 году ситуация изменилась: как говорил белорусский посол Семашко, число дорожных карт было сокращено до 28. По его словам, это произошло из-за объединения положений об унификации налогового законодательства и таможенному регулированию в одну дорожную карту. Да и само название «дорожные карты» изменилось, теперь их называют «союзными программами». При этом вопросы политической интеграции стороны перестали обсуждать вовсе, о чем не раз сообщал Лукашенко.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, с таким соотношением территорий, ВВП и населения между двумя странами невозможно создавать какие-то политические надстройки.

«Это невозможно сделать как политически, так и технически. Поэтому надо строить не Союзное государство, если имеется ввиду именно государство, а тесный союз двух государств. Судя по всему, стороны как раз пошли по этому пути, потому что идет обсуждение вокруг, по сути, межгосударственных соглашений, которых России и Белоруссии давно не хватает. Мы вроде бы строили Союзное государство, поэтому межгосударственные соглашения не заключали, так как это все можно было сделать в рамках объединения. Это тянулось годами и годами Лукашенко приезжал к Путину в Сочи, где они договаривались о правилах игры в рамках Союзного государства на следующий год. Это позволяло белорусскому лидеру постоянно по месту выгадывать что-то для себя, потому что долгосрочных соглашений у нас не было», — пояснил эксперт.

Согласование перед выборами

По версии опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, согласование дорожных карт вполне может быть связано с выборами в Госдуму, которые пройдут в России 19 сентября.

Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что российскому руководству важно показать победу на внешней арене в преддверии голосования в нижнюю палату парламента. По его словам, подписание дорожных карт как раз поможет продемонстрировать определенный успех.

«России важно показать победу на внешней арене перед выборами, а для Лукашенко же важно получить деньги от Москвы, чего он рассчитывает добиться за счет подписания дорожных карт. Если белорусский лидер действительно пойдет на подписание этих документов, скорее всего, Россия пойдет на другую схему — сначала документы и их выполнение, а потом уже какие-то финансовые программы. Раньше Лукашенко получал деньги, обещал что-то, а затем делал все наоборот. Сейчас если будут конкретные программы по углублению интеграции предложены, то это может способствовать предоставлению какой-то финансовой поддержки для Белоруссии, но под конкретные цели и направления», — указал Болкунец.

С точки зрения эксперта, закрытый характер обсуждения дорожных карт по интеграции России и Белоруссии создает определенные риски для Москвы — в первую очередь из-за возможного влияния на белорусский суверенитет.

«Россия недооценивает Лукашенко и совершает ошибку, потому что есть большие риски в отношении того, что он вообще будет что-то исполнять. Кроме того, так как дорожные карты публично не обнародованы и их содержание полностью неизвестно, есть опасность серьезных последствий для России. В частности, если какие-либо из карт затронут белорусский суверенитет, это может стать причиной для введения санкций против Москвы», — добавил Болкунец.

В то же время Владимир Жарихин из Института стран СНГ не исключил, что возможное согласование дорожных карт перед выборами в Госдуму может быть совпадением и лишь подтверждает сложный характер интеграции двух государств.

«Изначально в соглашении о создании Союзного государства были заложены невыполнимые решения, то есть они могли бы быть решены только с помощью объединения России и Белоруссии. Но в условиях сохранения суверенности двух государств договор о Союзном государстве был невыполним. Конечно, достижение договоренностей перед выборами в Госдуму станет нормальным ходом. Но за эти 20 лет уже прошло много выборов как в России, так и в Белоруссии. Хотя, конечно, привязать это решение к конкретной «красной дате» очень хочется», — резюмировал эксперт.

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