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Политика

Согласовали все программы: о чем договорились Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии согласовали 28 союзных программ

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле, 9 сентября 2021 года

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле, 9 сентября 2021 года

Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 интеграционных программ. Речь идет не только об экономическом объединении, но и о формирование единого оборонного пространства. Впрочем, несмотря на успех, Путин назвал белорусских партнеров сложными переговорщиками. О чем еще говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

О чем договорились президенты

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. По словам президента России, 10 сентября эти программы будут рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства — его планируется провести до конца текущего года. Российский президент также допустил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.

Договор об объединении рынка газа двух стран, по словам Путина, будет подписан до 1 декабря 2023 года. До тех пор цена на российский газ для Белоруссии будет сохранятся на нынешнем уровне.

Стороны также планируют создать общее платежное пространство в рамках Союзного государства. Как отметил Путин, страны договорились о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики (ДКП).

«Это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм», — сказал президент России.

При этом Путин уточнил, что о единой валюте России и Белоруссии говорить рано — важно сначала наладить единую макроэкономическую политику. По его словам, общий объем российских кредитов Белоруссии с сентября текущего года до конца 2022 года составит около $630-640 млн.

Лукашенко и Путин, помимо этого, обсудили формирование единого оборонного пространства государств и обеспечение безопасности.

По словам Лукашенко, при необходимости страны мгновенно еще сильнее сблизятся в военном и политическом плане.

«Я абсолютно убежден, что углубление интеграции, наращивание разнопланового взаимодействия — самый показательный, действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», — сказал Лукашенко.

Путин также объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией.

Международная повестка

Говоря о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с некоторыми странами Евросоюза, Путин сказал, что Россия не намерена каким-либо образом вмешиваться в решение этих проблем. Российский лидер признал, что некоторые его западные коллеги и европейские лидеры призывают его к совместным действиям в урегулировании этого вопроса.

«Ответ простой: это нас не касается», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, Западу для решения своих вопросов с Белоруссией нужно обращаться напрямую к Минску.

В этом контексте российский президент сравнил белорусского коллегу с запрещенным в России движением «Талибан» (организация запрещена в России).

«Все разговаривают напрямую с движением «Талибан», хотя оно внесено в список террористических организаций ООН. Но тем не менее говорят, что да, «Талибан» контролирует территорию — надо с ним разговаривать. Но президент Александр Лукашенко пришел к власти не путем вооруженной борьбы, а путем голосования. Нравится кому-то это или не нравится», — отметил Путин.

«Сложные переговорщики»

Встреча глав государств длилась четыре часа и десять минут. Лукашенко по ее итогам назвал диалог с Путиным честными, открытыми и конструктивными. По его словам, во время разговора удалось достичь взаимопонимания по всем основным направлениям. Российский лидер при этом отметил, что белорусские партнеры — сложные переговорщики.

В Кремле ранее отмечали, что подписание каких-либо документов, в том числе по вопросам интеграции, по итогам переговоров не планируется.

Эта встреча президентов стала уже пятой в текущем году.

До этого они виделись 13 июля в Санкт-Петербурге. Этому предшествовали их встречи в феврале, апреле и мае. Все они проходили на российской территории.

Мнение экспертов

За последние 20 лет Лукашенко приезжал в Россию уже больше 100 раз и, как правило, уезжал с деньгами, обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, президент Белоруссии «в очередной раз приехал просить у Путина денег» на поддержание белорусской экономики и борьбу с санкциями против Белоруссии.

Как полагает эксперт, эта встреча больше важна для Владимира Путина ввиду того, что вскоре в России состоятся выборы в Госдуму.

«В такой ситуации Кремль хотел бы продемонстрировать внутреннему электорату, что есть надежный союзник — Белоруссия, где есть хороший руководитель Лукашенко. Только мне кажется, что даже в России рейтинг Лукашенко сейчас очень токсичный, и это может сыграть в минус для правящей партии», — отметил политолог.

Интеграционный процесс уже идет к завершению, и президентам нужно принимать политические санкции и решения, чтобы это все запустить, сказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

Он также обратил внимание на вторую ключевую тему повестки встречи — безопасность.

«У нас начинаются учения, и вообще нужно обсудить, что происходит к Западу от наших границ. К тому же Афганистан вызывает опасения и у белорусской, и у российской сторон. Нужна совместная координация в рамках ОДКБ», — сказал он.

Эта встреча — плановая, рутинная работа по подготовке дорожных карт, по гармонизации экономики, по выработке и укреплению магистральных направлений, которые стали актуальными за последний год, отметил в комментарии «Газете.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.

Он уточнил, что судьбоносные решения были приняты в начале года, когда стороны договорились дооформить проект с дорожными картами.

«Понятно, что речь идет о гармонизации экономики. Это очень серьезная вещь. Не только о том, чтобы сбалансировать разные структуры экономики, чтобы каждая из сторон понимала, что она выигрывает от интеграции, но и о необходимости цифровизации промышленности, о промышленном развитии. Все то, что за последние года два стало критичным условием сохранения суверенитета. Без своего мощного цифрового сектора о суверенитете говорить становится все сложнее», — констатировал эксперт.

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