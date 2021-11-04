В Минске заявили, что Лукашенко признал Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина пригласить его в Крым. По словам члена Палаты представителей Белоруссии Андрея Савиных, такая просьба фактически означает признание полуострова российским, чего Минск избегал с 2014 года.

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства является признанием полуострова российской территорией. Такую точку зрения высказал председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Вне всякого сомнения», — сказал он.

Что сказал Лукашенко

В ходе Высшего госсовета Союзного государства, состоявшегося 4 ноября по видеосвязи, белорусский лидер «пожаловался», что российский коллега «все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым», но в четверг не пригласил его туда.

Президент РФ Владимир Путин в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он в Севастополе возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть Лукашенко в Крыму.

Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что Лукашенко «уже давно имеет действующее приглашение посетить Крым».

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — цитирует ТАСС представителя Кремля. Так Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу после заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Формализация политической реальности

Комментируя ситуацию, Савиных подчеркнул, что в Минске давно считают Крым территорией России, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства».

«Тем не менее, несколько раз и заявление президента было о том, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено, и для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад, был неотъемлемой частью РФ», — указал парламентарий.

Воссоединение Крыма с Россией

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Севастополь получил статус города федерального значения.

23 марта 2014 года Лукашенко заявил, что «на сегодняшний день Крым де-факто является частью территории России»

и отметил, что от него никто не требовал признания или непризнания крымского референдума, по итогам которого подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией.

В сентябре 2019-го Лукашенко заявил, что считает вопрос Крыма закрытым — «полуостров не вернется в Украину». Он указал, что «россияне ни одно решение Кремля не поддерживают так сильно, как аннексию Крыма, а глава МИД России Сергей Лавров так спокойно высказывается о принадлежности полуострова, что нет оснований думать, что он вернется в Украину».

В августе 2020 года Лукашенко упрекнул Украину в отсутствии «сопротивления за Крым в 2014 году». Президент Белоруссии не согласился, что «это некому было делать».

«Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять — это последнее дело», — сказал он, отметив: «Если бы у меня даже клочок земли попробовали отнять, там бы легло уже тысячи человек».

9 августа 2021-го — Лукашенко заявил, что

Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию.

При этом он подчеркнул, что готов пойти на такой шаг, хотя его «многое связывает».