Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. А российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Севастополь в День народного единства принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. На нем Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили пакет интеграционных документов, включая 28 отраслевых союзных программ, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Программы, напомним, были согласованы главами стран 9 сентября. На следующий день на собрании совета министров в Минске они получили одобрение. Как обещал Лукашенко, к 4 ноября программы «будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран».

28 программ охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях и фактически создают механизмы развития единого экономического пространства. Это промышленность, финансы, энергетика, агропромышленный комплекс, транспортный рынок, законодательство и прочее. Обе стороны при этом настаивают, что интеграция не ставит под сомнение суверенитет российского и белорусского государств.

Список выглядит следующим образом.

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«Через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России мы делаем очередной важный шаг на пути союзного строительства <...> Союзное государство для Белоруссии — приоритет из приоритетов», — констатировал Лукашенко на сегодняшнем заседании.

Со стороны белорусского президента в контексте дальнейшего развития отношений с Россией также прозвучали некоторые предложения и замечания. Как заявил Лукашенко, он выступает за создание медиахолдинга Союзного государства и проведение «серьезной реформы» в этом направлении.

«Деньги надо не размазывать по существующим газетам, журналам и Telegram-каналам. За эти же деньги [нужно] создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит», — сказал глава РБ, отдельно подчеркнув, что некоторые российские Telegram-каналы критиковали концепцию Союзного государства.

Президент Путин со своей стороны сообщил, что Россия рассматривает возможность включения в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта. На текущий момент необходимо согласовать все детали.

«Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его [проект] в ближайшем будущем», — высказался российский глава государства.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что Минск остается для Москвы ближайшим союзником, а белорусы — «по-настоящему братским народом».

«Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — пообещал он.

Говоря о том, что Путин сегодня находится на Крымском полуострове, Лукашенко также вспомнил об обещании российского коллеги взять его с собой в Крым. Президент Белоруссии в очередной раз высказал надежду, что все-таки сможет посетить регион и оценить его преобразование. В частности, посмотреть на мемориал Примирения в Севастополе.

«Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. А сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может в Питер съездим? Поэтому я с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю. Ну это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть только доля шутки, поэтому все это правда», — пояснил Лукашенко.

В ответ на это Путин пообещал, что Лукашенко все-таки покажут памятник в Севастополе. Белорусский президент не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, при этом Минск не признает полуостров частью РФ.

Отдельно Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия приступают к «перезагрузке совместного экономического пространства». Предполагается в том числе внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений. Путин же констатировал, что Москва является главным деловым партнером Минска.

В рамках выполнения союзных программ, напомним, Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года должны подписать документ о создании объединенного рынка газа и договоры об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и едином рынке электроэнергии. Путин сообщил, что по этому направлению страны уже достигли серьезного прогресса, хоть вопрос и вызывает споры и жаркие дискуссии.

«Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Белоруссия сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и — в отдельные моменты — в девять, десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках», — напомнил Путин.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», после заседания Высшего госсовета Путин и Лукашенко почти полтора часа общались по телефону.