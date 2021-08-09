«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко

В Минске признают Крым частью РФ тогда, «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты». Такое заявление в понедельник, 9 августа, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, что вызвало неоднозначную реакцию общественности и экспертов.
Признанию Крыма субъектом Российской Федерации не помешает «даже Будапештский меморандум», добавил белорусский лидер. «За мной дело не заржавеет», — пообещал он.
«Мы подписали, почитайте декларацию. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым признаю, и все остальное», — подчеркнул Лукашенко.
«Рецепт стратегического одиночества»
Комментируя высказывания президента Белоруссии, российский телеведущий Владимир Соловьев назвал это заявление странным.
«Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в России уже давно нет олигархов «в понимании 1990-х». По его оценкам, глава белорусского государства создает «идеальный рецепт стратегического одиночества»: Запад отвергает его страну, а Россию Лукашенко держит на дистанции из-за старых обид.
«Усидеть на двух стульях»
Слова президента Белоруссии «не приблизят Лукашенко к Европе», отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он пояснил, что у белорусского лидера не получится «усидеть на двух стульях». По мнению парламентария, подобная позиция невыгодна для Белоруссии и может вызывать только «недоумение россиян от такого поведения союзника».
«Президент Белоруссии уже нелегитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — отметил Бальбек в беседе с «Газетой.Ru».
Посмотреть своими глазами
В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала, что полуостров признает Белоруссию. По ее словам, Лукашенко не говорит «конкретно о статусе Крыма, а больше уделяет внимание внутренним вопросам России» — в частности, поставляют ли российские олигархи товары в регион или нет.
«У него другие задачи: развитие и национальные интересы Белоруссии, своей страны. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию. А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».
Она подчеркнула, что не может быть никаких условий признания Крыма, так как прошел референдум и жители сделали свой выбор.
Воссоединение с Россией
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.
80% россиян говорят, что положительно восприняли присоединение Крыма к России семь лет назад, негативно отнеслись к этому 8% участников опроса Фонда «Общественное мнение». Сегодня положительных оценок – 79%, отрицательных – 11%.
Произошедшие за семь лет изменения после воссоединения Крыма с Россией почувствовали 70% опрошенных россиян, свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ. 69% респондентов считают, что присоединение принесло России больше пользы, чем вреда. При этом 71% респондентов не считают, что Россия нарушила международные договоренности, присоединив Крым.