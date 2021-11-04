Галкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

3 ноября российского юмориста Максима Галкина внесли в перечень артистов, угрожающих нацбезопасности Украины. Минкульт страны составляет «черный список» по заявкам СБУ. Обычно причиной является пророссийская риторика артистов, посещение ими Крыма. Галкин стал 259-м по счету участником списка.

Министерство культуры Украины внесло российского артиста, пародиста и юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Это следует из очередного обновления перечня на сайте ведомства.

Галкин был добавлен в список потенциальных угроз по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) 3 ноября. За два дня до этого украинский минкульт внес в перечень еще несколько десятков артистов. Всего в нем сейчас 259 человек.

Внесение в список потенциальных угроз нацбезопасности страны означает, что Госкино Украины запрещает демонстрировать фильмы, передачи, клипы с этим артистом, новым картинам не выдают прокатные удостоверения. Галкин на сообщения «Газеты.Ru» не ответил, в его социальных сетях комментариев по этому поводу нет.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала действия Киева в Telegram. «Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — написала она.

Кроме того, 1 ноября в «черный список» внесли украинского актера Валентина Томусяка. Такое решение принято из-за участия артиста в съемках российского фильма «Солнцепек» 2021 года, рассказывающего о войне в Донбассе. Однако позже сам Томусяк в Facebook удивился внесению в перечень угроз.

«Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост и оправдываться, потому что я не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России или на аннексированных территориях с начала войны», — написал он.

Томусяк выразил надежду, что власти во всем разберутся и исправят ошибку. Позже глава украинского минкульта Александр Ткаченко признал ошибку и заявил, что система внесения и исключения артистов из списка нуждается в доработке.

Украинский Минкульт создал «черный список» артистов в 2015 году. Большинству из них запрещен въезд на территорию страны — как правило, из-за выступления в Крыму, который Киев считает оккупированной Россией территорией. Среди российских знаменитостей, объявленных Украиной угрозами, — Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Валентин Гафт, Валерия, Григорий Лепс и другие.

Кроме того, в перечне есть и граждане других стран. В 2015 году туда внесли фронтмена культовой американской metal-группы Limp Bizkit Фреда Дёрста.

Это произошло после того, как музыкант в эфире радиостанции Rock FM признался, что был бы не против получить российское гражданство и поработать в Крыму. Кроме того, он написал письмо, в котором назвал российского президента Владимира Путина «отличным парнем с ясными моральными принципами».

Кроме Дёрста в украинском «культурном» «черном списке» актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье (оба получили российский паспорт и бывали в Крыму), режиссер Эмир Кустурица. В Киеве объяснили в внесение этих артистов в перечень угроз нацбезопасности их поддержкой антиукраинской идеологии.

В конце апреля в список внесли российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев). В СБУ объясняли, что исполнитель в своих песнях и клипах пропагандирует наркотики, культ насилия и жестокости. Моргенштерну пришлось отменить запланированные на лето концерты на Украине.