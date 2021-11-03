Кто может возглавить Украину после Зеленского

На Украине ведутся активные дискуссии о том, кто станет следующим главой государства. Шансов на продление полномочий Владимира Зеленского в 2024 году остается все меньше на фоне падения его рейтингов. В потенциальные кандидаты в президенты уже рассматривают даже руководителя его офиса Андрея Ермака, интерес возникает и к фигуре экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. У кого больше шансов возглавить Украину — в материале «Газеты.Ru».

На пост президента Украины на следующих выборах может претендовать руководитель офиса главы государства Андрей Ермак, считает журналист Дмитрий Гордон.

«Он за это время настолько поднаторел в государственном управлении, освоил всю эту науку... При этом он — талантливый человек, юрист, взялся не откуда-то с улицы, у него большой бэкграунд был до президентства Владимира Зеленского», — пояснил Гордон, отметив, что Ермак хорошо себя показал на текущем посту.

А вот сам Зеленский, который столкнулся с «огромными» вызовами и испытаниями на этом посту, по его мнению, не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.

«Из чего состоит любая политическая жизнь любой страны, в частности, Украины? Из предательств, негодяйства, «чернухи», грязи. Нормальный человек в этой атмосфере выжить не может. Поэтому если Владимир Зеленский пойдет на второй срок, то я удивлюсь», — сказал журналист.

В последнее время остается все меньше сомнений, что Зеленский захочет повторить опыт президентства. Он и сам в предвыборный период говорил, что идет на эту должность только на один срок, хотя уже заняв президентский пост, намекал на возможность переизбрания.

Впрочем, его риторика в этом вопросе довольно неоднозначная, зато критики президента часто высказываются против второго срока. Это хорошо видно по уровню социальной поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» на Украине, который упал с 22% до 15%, согласно данным опроса, проведенного социологической службой «Центра Разумкова».

У Зеленского шансов пойти на второй срок нет, как и у экс-президента Петра Порошенко, рассказал «Газете.Ru» политолог Андрей Суздальцев.

Говоря о перспективах президентства Ермака, он отметил, что делать прогнозы по нему слишком рано, потому что сейчас только формируются силы, которые могут оказать ему поддержку, но пока не очень понятно, на кого он будет опираться.

По словам бывшего депутата Рады Владимира Олейника, в президентском «забеге» определились минимум трое участников: Зеленский, Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Американцы могут манипулировать: от Зеленского вы устали, Порошенко тоже вас не устраивает, а не хотите ли Юлию Владимировну? Это женское лицо, лицо мира, но она придет к власти и покажет такую кузькину мать, что весь Донбасс вздрогнет. То есть в этом забеге на ипподроме участвуют лошади одной породы — американской», — сказал он «Газете.Ru».

Говоря о Ермаке, он также отметил, что сейчас его нет даже в социологии — и шансы его президентства малы, так как на Украине «не очень любят таких теневых ребят».

При этом, как полагает экс-депутат, кто бы ни пришел на смену Зеленскому, ситуация вряд ли изменится, только если «придет человек, чаяния которого совпадают с чаяниями народа».

«Если кто-то такой выйдет на выборы, его арестуют, если нет, убьют, как Бузину, а если он выиграет, это решение отменят через суд. А Ермак ничем не отличается от Зеленского. Все, что делает Ермак, делает Зеленский, а все, что делает Зеленский, делает Ермак. Они братья-близнецы», — констатировал эксперт.

Вместе с тем глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что Зеленский с вероятностью в 40% может переизбраться на пост президента, поскольку классические политические лидеры, в том числе Порошенко и Тимошенко, не могут составить ему конкуренцию из-за высоких антирейтингов.

«40%, потому что антирейтинги самого Зеленского достигли показателя в 50%, и политическая система в очередной раз созревает к новым кандидатам, к условному врачу или военному, который может победить Зеленского», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он усомнился в возможности прихода к власти Ермака, поскольку у него большие антирейтинги при крайне невысоких рейтингах.

Кандидат с новой партией

В качестве будущего кандидата в президенты на Украине начинают рассматривать и ушедшего в отставку с поста спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. После его ухода в СМИ активно стала распространяться информация о том, что он создаст собственную партию. Он и сам уже открыто говорит о таких планах. Она еще не появилась, но уже, согласно данным социологического опроса «Центра Разумкова», способна преодолеть пятипроцентный порог поддержки избирателей, необходимый для прохождения в парламент.

Сейчас все присматриваются к Разумкову, он очень вероятный кандидат, потому что во время работы председателем Рады завоевал уважение парламента, внешних политических сил, показал жесткость психологических подходов и сформировал имидж делового человека, отметил Андрей Суздальцев.

У Разумкова сегодня есть потенциальная возможность стать президентом, хотя это будет непросто, считает Руслан Бортник.

При этом он отметил, что больше всего шансов возглавить страну у «новой фигуры».

«Я думаю, высокие шансы у новых фигур с высокой узнаваемостью и невысокими антирейтингами, у тех же условных врача или военного, представителя церкви или региональных элит. Именно из этой среды может вырасти следующий украинский президент», — заключил он.