Экс-спикер Рады Разумков собирается создать собственную партию

У правящей на Украине партии «Слуга народа» может появиться конкурент — партия, которую собирается создать бывший спикер Рады Дмитрий Разумков. Пока точного описания его политического проекта нет, но эксперты прочат ему успех, особенно с учетом растущего рейтинга Разумкова и падающего рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24» сообщил о своих планах создать собственную партию.

«Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди … Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, [у меня на это] будет больше года. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие — не падало», — сказал он.

Эту тему политик поднимал еще в начале октября в интервью BBC News Украина. Тогда Разумков заявил, что будет собирать людей, придерживающихся тех принципов, которые провозглашались «Слугой народа» в 2019 году. «Чаще именно таким магнитом является партия», — говорил он.

Но пока ничего более конкретного на эту тему политик не озвучил.

На сегодняшний день неизвестными остаются и идеология партии, и ее программа, и состав, и возможные источники финансирования.

Разумков ограничивается только размытыми формулировками и комментированием слухов.

Например, в интервью BBC News Украина он говорил, что за ним могут последовать не только депутаты фракции «Слуги народа». Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире передачи «Hard с Влащенко» на телеканале «Украина 24» утверждал, что Разумков вступил в переговоры с доктором Евгением Комаровским и журналистом Дмитрием Гордоном об их присоединении к партии. Но Разумков опроверг данную информацию.

Ее не подтвердил и сам Гордон. «Я в тысячный раз могу сказать, что я не собираюсь в политику. Меня это совершенно не интересует. Я счастлив в своей работе. А политики — это люди, которые становятся несчастными после того, как туда попадают. Я не собираюсь свою жизнь бросать под ноги интригам, дрязгам, «разборкам». Никаких переговоров со мной Разумков не вел, и я не планирую в них участвовать. Я перебросил эту информацию доктору Комаровскому. Мы только посмеялись. Он мне даже написал: «А зачем нам третий?»» — сказал Гордон порталу «Страна.ua».

Изгнанный спикер

О создании собственной партии Разумков начал рассуждать после того, как Верховная рада 7 октября отправила его в отставку с поста спикера парламента.

В преддверии голосования в своем выступлении перед депутатами он обвинил украинские власти и правящую партию «Слуга народа» в обмане ожиданий украинцев, которые в 2019 году поддержали их в надежде на изменения к лучшему. Кроме того, он отметил, что власти отказались от принципов верховенства закона и проводят политику наступления на свободу слова.

Разумеется, отставка спикера произошла не на ровном месте. СМИ многие месяцы писали о противостоянии Разумкова и офиса президента Украины Владимира Зеленского, который уже давно пытался снять председателя парламента с должности.

Сам президент объяснял решение «Слуги народа» отправить в отставку Разумкова наличием разногласий в контексте закона об олигархах и санкционной политики.

«[Разумков] не является членом этой команды, он об этом говорит. <...> Он хочет быть не просто субъектом и сторонится своих однопартийцев, <...> он ведет свою личную политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет», — говорил глава государства, отмечая, что к спикеру есть много претензий.

Впрочем, стоит отметить, что рейтинг Разумкова после изгнания из парламента не просто не снизился, а наоборот, резко вырос.

Соответствующее исследование провел Киевский международный институт социологии, данные которого были опубликованы 20 октября. За Разумкова как кандидата в президенты Украины готовы голосовать 5,5% всех респондентов и 7,1% среди определившихся с выбором, тогда как в конце мая такой позиции придерживались 2,5% и 3,1% украинцев соответственно. Его отставку поддержали 8% респондентов, против нее высказались 39,1%.

Зато и без того падающие рейтинги Зеленского после конфликта с Разумковым обрушились еще сильнее. В случае участия в выборах он получил бы 19,1% голосов среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, а в мае эти показатели были на уровне 21,8% и 27,3% соответственно.

«Выбор между Зеленским и не Зеленским»

Антирейтинг Зеленского настолько велик, что на Украине постоянно возникает политическое пространство, сказал «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Места есть сколько угодно, и это место не могут заполнить ни националисты, ни пророссийские политические силы. Просто потому, что у них нет ни достаточного электората, ни возможности использовать западный политический ресурс. Поэтому выбор будет делаться между Зеленским и не Зеленским», — пояснил он.

По мнению эксперта, власть обязательно будет оказывать давление на новую партию, хотя Разумкова, как Медведчука, никто под домашний арест не посадит.

Как отметил Брутер, момент давления необходим самому экс-спикеру Рады и любому, кто окажется на его месте, хотя бы для того, чтобы создавать вокруг себя медийный фон.

«Вопрос в том, как определится Вашингтон в этом политическом устройстве: будет ли он обязательно хотеть снять Зеленского, будет ли он хотеть сделать это быстрее, будет ли он сохранять нейтралитет. Пока в Вашингтоне нет по этому поводу никакого окончательного решения. Зеленский и нынешняя власть в целом США не устраивают, но вопрос в том, на что и когда их менять и нужно ли вообще с этим связываться», — добавил Владимир Брутер.

Украина сегодня ориентирована на Запад, но, согласно статистике, 75% людей уже лет шесть-семь говорят, что страна движется не в ту сторону, а в другую поворачивать никто не хочет, сказал «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он допустил, что партия Разумкова может получить 12-15% поддержки, и это устроит американцев, которые боятся, когда власть сконцентрирована в одних руках.

«Понятно, что, когда создается партия, это вопрос даже не идеологии. Они что-нибудь придумают, как-то красиво это упакуют. Может, будет партия «Рабы народа» или еще жалобнее. Но партия всегда состоит из нескольких факторов: идеология, организационный ресурс, люди и самое главное — медийный и финансовый ресурс», — указал экс-депутат.

Олейник назвал Разумкова проамериканским политиком и отметил, что тот никогда резко не высказывался о внешнем управлении и проводил законы о передаче судебной системы под американцев и европейцев.

«Понятно, что за ним будут стоять олигархи. Я думаю, что это будет в том числе Ринат Ахметов. Мы сейчас увидим проект, который ничем не отличается от предыдущих, как хрен от редьки», — считает Владимир Олейник.

По его мнению, украинским лидером Разумков стать не сможет, потому что стране нужен более жесткий руководитель, который мог бы противостоять двум направлениям: западному и националистическому.

«На мой взгляд, он неплох, он более грамотный по сравнению с Зеленским, не такой крайний, имеет свою точку зрения, но он ни рыба ни мясо. А Украине, чтобы стать самостоятельной, нужен более жесткий лидер», — констатировал он.