Министр обороны Украины Таран подал в отставку

Сразу пятеро министров Украины подали в отставку. Одним из них стал глава Минобороны Андрей Таран, его пост займет Алексей Резников, который уже заявил о своем увольнении с должности министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины. Считается, что Резников более лоялен президенту страны.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. В ближайшее время его рассмотрят депутаты Верховной рады. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Это решение по большому счету процедурное. Оно необходимо для освобождения кресла для уже утвержденной кандидатуры главы ведомства. Накануне пропрезидентская партия «Слуга народа» согласовала на этот пост кандидатуру министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова. Резников уже объявил о своем увольнении. Место Резникова в свою очередь займет депутат Ирина Верещук.

«Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию», — написал на своей странице в Facebook главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По его мнению, Резников «будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию».

Журналист добавил, что, выбирая кандидата, президент Украины Владимир Зеленский прежде всего хотел иметь на посту «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана.

Как отмечала замглавы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук, отставка Тарана связана с проблемами в сфере закупок ведомства. Она также сообщила о том, что в целом могут смениться главы четырех или пяти министерств.

Кто еще подал в отставку

Первым подал заявление об уходе министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, пишет «Страна.Ua». Абрамовский заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что пошел на это из-за критики работы его ведомства. Его обвинили в том, что министерство не успевает за президентскими указами.

На место Абрамовского планировалось назначить его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца. Но окончательное решение, по данным «Страны.Ua», по этому вопросу во фракции еще не приняли.

Вторым подал в отставку вице-премьер и министр по вопрос стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Вместо него управлять ведомством будет глава таможни Павел Рябикин.

Уволился также министр экономики Алексей Любченко. Издание отмечает, что в его кресло сядет замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, которая до нынешней должности была первым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Юлия устала работать в ОП, ей хочется более практической работы, которую она надеется найти в правительстве», — отметил источник «Страны.Ua», знакомый со Свириденко.

Что касается Любченко, то его уволили, как предполагает другой собеседник украинского издания, из-за «слишком резкого старта».

«Буквально сразу после назначения его стали прочить в премьер-министры, что закономерно образовало против него широкую коалицию, начиная от премьера и заканчивая другими министрами. Ну а дальше дело техники — дискредитация в СМИ, подставы и прочее», — отметил источник. Он добавил, что все это наложилось на ухудшение диалога с Офисом президента.

По данным агентства «РБК-Украина», планируется также увольнение министра соцполитики Марины Лазебной, министра юстиции Дениса Малюськи и главы Минкульта Александра Ткаченко.

Документы об отставках могут быть рассмотрены уже в среду, а новых министров Верховная рада может назначить в четверг.

Мнение президента

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в начале октября, но он не уточнил, кого именно будут убирать с поста. Глава Украины объяснял, что грядущие отставки министров связаны с результатами их работы.

«У всех есть задача достичь того или иного результата. И поэтому вопрос может быть один: покажите задачи, которые стояли перед вами, и как они выполнены в эти сроки. Умеешь — меняй государство к лучшему, не умеешь — извини», — говорил Зеленский в эфире телеканала «Дом».