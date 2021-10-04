Как скандал с «Бумагами Пандоры» скажется на Зеленском

Офшорный скандал с президентом Украины Владимиром Зеленским может стать причиной создания в украинском парламенте специальной следственной комиссии, об этом предупредили в партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Кроме того, в Раде призвали ввести против Зеленского санкции. При этом украинские эксперты убеждены, что этот скандал не окажет существенного влияния на позиции главы государства, а перспективы его импичмента и вовсе кажутся невозможными.

На Украине разворачивается скандал после публикации 3 октября «Бумаг Пандоры» — утечки офшорных документов. Из них стало известно о существовании «офшорной империи» в окружении президента Владимира Зеленского. Помимо компаний, которые официально декларировал глава государства, в офшорах, судя по документам, действуют и менее публичные фирмы, с которых его окружение и, возможно, он сам продолжает получать теневые доходы.

Особенно чувствительной может стать для Зеленского информация о том, что через офшорные компании «Квартала 95» отмывались деньги, которые бизнесмен Игорь Коломойский выводил из «Приватбанка» до его национализации. Этот факт расследуется как на Украине, так и в США.

«В этой ситуации надо разбираться»

Думаю, что мы будем инициировать создание следственной комиссии в парламенте по назначению разбирательства в этом вопросе», — сказал «Газете.Ru» сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко.

По его словам, все правоохранительные органы будут блокировать этот процесс. Вместе с тем он указал на необходимость изучения этого вопроса.

К действиям в связи с офшорным скандалом призвали и во фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Депутат Алексей Гончаренко потребовал от Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против украинского президента.

Однако прямой угрозы для пребывания Зеленского на его должности это расследование не несет, считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. С правовой точки зрения тот факт, что президент когда-то создавал офшорные компании и даже получал прибыль от Коломойского, не является составом преступления, а вот получение на сегодняшний день доходов из этих компаний и невнесение их в декларацию может и должно быть предметом расследования, сказал эксперт «Газете.Ru».

«Но все же не верю, что в нашей стране это может таким образом сработать, то есть не верю, что возможно юридическое расследование в отношении президента. Тем более не верю в процедуру импичмента сегодня: сил и средств для этого у оппозиции недостаточно», — отметил Руслан Бортник.

При этом он признал, что этот скандал ударит по имиджу президента и его окружению. По его словам, эта ситуация отразится на уровне токсичности и невосприятия власти внутри украинского общества.

«Это часть большой информационной компании против Зеленского, которую тянут западные партнеры. Наличие этой информационной кампании означает, что западные партнеры не смотрят на Зеленского как на партнера и долгоиграющую политическую фигуру», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что после этого скандала качество контактов с Западом у Украины снизится, доверия к Зеленскому и его команде не будет, и ставки на второй президентский срок делать не будут.

«Зеленский становится более токсичной, коррумпированной фигурой для коммуникации с европейскими и американскими политиками. И хотя Украина остается важной, и коммуникации с ней и Зеленским сохранятся, это будет уже очень осторожная и вынужденная коммуникация без особого партнерства и без поддержки лично Зеленскому и его команде», — констатировал Руслан Бортник.

На рейтинге Зеленского эта история существенно не скажется, осадок какой-то останется, какие-то негативные последствия будут, но кардинального влияния не будет, считает глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его мнению, гораздо более негативно на него может влиять, например, социально-экономическая ситуация.

«Критика в адрес самого президента и некоторых людей из его окружения и так уже была, а теперь для нее будет дополнительный повод. Я не ожидаю существенного политического эффекта от этой ситуации, каких-то кризисов. Ничего принципиально нового, сенсационного не появилось», — сказал он «Газете.Ru».

Как отметил эксперт, офшорами на Украине никого не удивить: этим давно пользуется бизнес и все украинские политики, которые вышли из бизнеса.

Поэтому если Зеленского будет критиковать бывший президент Украины Петр Порошенко или его люди, им быстро напомнят про офшорный скандал против них, сказал Владимир Фесенко.

«Тем не менее, это, конечно, будет иметь какой-то негативный эффект, но точно не приведет к какому-то политическому кризису. Более того, через день-два всю эту историю перекроет отставка [председателя Верховной рады Дмитрия] Разумкова», — считает он.

Зеленский «провинился перед хозяевами»: он начал самостоятельно менять председателей правления «Нафтогаза», проявлять непослушание и монополизировать власть, что не понравилось американцам, считает бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Они не «ящик Пандоры» открыли, а приоткрыли крышку «ящика Пандоры».

Потому что возникает вопрос: а что еще у них есть на Зеленского, который вынужден с ними встречаться в их офисе. Мы еще будем видеть другие факты», — сказал бывший украинский нардеп «Газете.Ru».

По его мнению, это ударит по рейтингу и имиджу Зеленского и ему «надо думать, как закончить первый срок, и не мечтать о втором».

При этом он отметил, что импичмент Зеленскому провести невозможно. Для этого нужно 3/4 парламента — примерно 415-420 голосов — а это означает, что достаточно купить 60-70 депутатов и импичмента не будет, констатировал он.

«А у него сейчас монобольшинство — это шайка, которая сплотилась вокруг него и не имеет ничего общего с политикой. Они понимают, что они сюда в нее больше не войдут без его поддержки. Они никто, поэтому они боятся импичмента и роспуска парламента. Поэтому импичмент исключен. Разве что он сам уйдет из власти, но это прямая дорога в тюрьму», — сказал Олейник.

Как он отметил, на Западе сейчас определяются, достаточно ли «этой порки» для профилактики возможных действий Зеленского. «Если недостаточно, то его будут убирать», — заключил он.