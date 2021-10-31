В США снова говорят о наращивании российских сил у границы с Украиной

По оценкам газеты The Washington Post, конфликт на юго-востоке Украины вступает в новую стадию. Источники издания утверждают, что официальные лица США и европейских государств якобы наблюдают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». Эта ситуация опять вызвала «обеспокоенность, которая появилась в апреле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В США и европейских странах опять указали на «переброску части российских сил к границе с Украиной». Такие утверждения официальных лиц приводятся в материале газеты The Washington Post.

По словам источников издания, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в США и Европе, которые полагают, что фиксируют «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».

Собеседники газеты также отметили, что «переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда

самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс».

На Западе якобы снова наблюдают эти перемещения в последние недели — после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Белоруссией учения «Запад – 2021». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что

«перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает».

«Конфликт вступает в новую стадию»

Тем не менее, по оценкам WP, конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». «26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства для нанесения удара в Донбассе», — пишет газета.

Об уничтожении беспилотника ВСУ сообщили в ЛНР накануне, 30 октября. Официальный представитель Народной милиции непризнанной республики Иван Филипоненко проинформировал, что с помощью этого аппарата Вооруженные силы Украины корректировали обстрел поселка Молодежное.

«29 октября при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное благодаря бдительности и слаженным действиям наших защитников был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro», — рассказал он. По его словам, благодаря своевременному обнаружению и уничтожению беспилотника обстрел удалось прекратить, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Также в субботу в ДНР заявили, что три мирных жителя Горловки ранены при обстреле с украинской стороны. ВСУ открыли огонь по окрестностям поселка Тельманово и поселку Саханка, сообщили в представительстве непризнанной республики.

В тот же день главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе и установили там свои блокпосты. По его словам, жертв удалось избежать. На своей странице в Facebook он опубликовал видеозапись, на которой представители ВСУ поднимают украинский флаг над дорожным знаком с названием населенного пункта.

В свою очередь, представители ВСУ эту информацию опровергли.

37 заложников

Тем не менее, в Следственном комитете России проверяют информацию о незаконных действиях украинских силовиков в Старомарьевке, которые удерживают российских граждан. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими «были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан РФ, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия».

На фоне утверждений, содержащихся в публикации WP, 29 октября сообщалось о том, что украинские силовики провели контртеррористические учения на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Национальной полиции страны сообщили, что учения проходили на территории следственного изолятора в условиях, максимально приближенных к реальным.

Целью маневров указывалась «проверка готовности различных силовых ведомств работать в экстремальных ситуациях, а также усовершенствование профессиональной подготовки правоохранителей». По легенде, условные террористы решили освободить из СИЗО своего подельника — «боевика незаконного вооруженного формирования».

Сайт о «российской агрессии»

19 октября Минкульт Украины сообщил о запуске в стране портала, на котором будут размещаться свидетельства «российской агрессии».

«Этот проект наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности Украины и подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма. В дальнейшем ресурс будет наполняться фактами о развязывании РФ войны на востоке Украины», — утверждают в ведомстве.

На портале можно ознакомиться с показаниями очевидцев, архивными источниками, информацией СМИ, решениями и резолюциями международных организаций, фото- и видеоматериалами, отмечается в сообщении.

Российская сторона неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Несмотря на договоренности, с конца февраля 2021-го в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон были убитые и раненые.