В России возбудили дело после авиаудара украинского беспилотника в Донбассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту авиаудара, нанесенного украинским беспилотным летательным аппаратом Bayaktar в непризнанной Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следком отмечает, что в результате авиаудара тяжелые ранения получили трое мирных жителей.

«Украинские силовики грубо нарушили «Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины» и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», — резюмировали в СК.

Военных Украины российский правоохранительный орган подозревает в совершении преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал применение ударного беспилотника в Донбассе. Он подчеркнул, что авиаудар был нанесен с целью защиты страны.