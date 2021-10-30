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Глава ДНР заявил о подготовке Украины к войне

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин убежден, что некоторые действия Киева сигнализируют о подготовке Украины к «войне или серьезной провокации». Об этом заявил в эфире «Соловьев Live».

«Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных [сел] или выход на границу [c РФ]», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул что, по его данным, украинская армия стягивает силы и технику на южном направлении, вероятно, желая отрезать самопровозглашенную республику от моря.

Ранее на Украине сообщили, что ВСУ впервые применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar. В ЛНР эту ситуацию назвали «плевком в минские соглашения».

В свете этих событий украинский эксперт заявил о неизбежности войны в Донбассе.

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