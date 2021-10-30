Украинские войска поднялись в рейтинге армий мира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли 25-ю строчку в рейтинге армий мира Global Firepower Index — 2021, составленном одноименным порталом, поднявшись на два пункта.

Первую строчку заняли США, на втором месте оказался Китай, замыкает тройку лидеров Россия.

Составители списка отмечают, что оценивают порядка 50 факторов, включая численность войск, оснащенность, финансирование, использование современных технологий и логистику.

Всего в рейтинге представлено 140 армий.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский по завершении чемпионата по стрельбе при министерстве заявил, что украинцам нужно повышать уровень владения оружием, поскольку страна «уже восьмой год находится в состоянии войны».

До этого Украина получила из США вторую партию военных грузов для нужд ВСУ. По данным агентства «Интерфакс-Украина», ссылающееся на Минобороны страны, партия содержит медицинские средства и вооружение с боеприпасами.