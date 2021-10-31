The Washington Post: США фиксируют наращивание сил РФ у границы с Украиной

Официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что «возобновление наращивания численности российских войск рядом с границей Украины вызвало беспокойство у нескольких официальных представителей в США и ЕС. Они предполагают, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России».

В публикации не указывается, о каких европейских государствах, кроме Украины, идет речь.

Как следует из публикации, представители США и Европы «утверждают, что войска перебросили снова, что вызвало обеспокоенность, которая появилась еще в апреле 2021 года. Тогда было выявлено самое значительное за годы наращивание сил РФ у границы с Украиной и вызывало международный резонанс».

Официальные лица в США и Европе начали замечать эти перемещения ,в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения «Запад — 2021» , утверждается в статье.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий российско-белорусских учений «Запад — 2021» на полигон Мулино из принципа взаимности.