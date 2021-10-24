Кабмин не поддержал законопроект о наказании за невыполнение обещаний перед выборами

В правительстве России считают, что законопроект об уголовной ответственности депутатов за невыполнение предвыборных обещаний содержит размытые формулировки, что может привести к произвольному правоприменению. Его автор Олег Нилов, в свою очередь, сообщил, что инициатива все равно будет рассмотрена в Госдуме. Подробнее об отзыве кабмина и шансах документа на одобрение парламентом — в материале «Газеты.Ru».

Кабмин не поддерживает законопроект о наказании депутатов за невыполнение предвыборных обещаний. Отзыв правительства России на эту инициативу размещен в электронной базе Госдумы.

Принять соответствующий закон предложил депутат Олег Нилов, представляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду». Речь идет о внесении статьи в УК РФ, по которой парламентариев можно наказать, по сути, за обманутые ожидания избирателей.

В законопроекте при этом предусматривается возможность отказа депутата от собственных обещаний. Воспользовавшись ей, тот или иной народный избранник тем самым может избавить себя от уголовной ответственности.

В свою очередь, в правительстве РФ указали, что «выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица».

В тексте отзыва отмечается, что документ содержит «неконкретизированные оценочные формулировки» и «может привести к произвольному правоприменению». В кабмине также считают, что автор законопроекта «недостаточно обосновал криминализацию соответствующих деяний и необходимость внесения изменений».

Тем не менее, законопроект будет рассматриваться в Госдуме – об этом «Газете.Ru» в воскресенье, 24 октября, сообщил сам Нилов.

«90% наших законопроектов правительством не поддерживается, поэтому это обычная практика и для «Справедливой России – За правду» ничего не значит.

Мы будем выступать и требовать поименного голосования, чтобы в том числе вывести на чистую воду тех «оборотней», в том числе в депутатских рядах, которые говорят избирателям одно, а голосуют за законопроекты так, как скажет правительство», — пояснил автор инициативы.

По его словам, механизм отзыва депутатов настолько востребован, что он выходит в топы пожеланий избирателей. Нилов указал на «многочисленные обращения, пожелания и даже требования». «Это связано с большим количеством обмана избирателей, «перекрашивания» по принципиальным вопросам. Люди требуют от своих представителей одной позиции – например, отменить антинародные законопроекты, такие как пенсионная реформа — а их избранники во время предвыборной кампании говорят одно, а затем продолжают в том же духе», — добавил справедливоросс.

Политическое мошенничество

По оценкам парламентария, таких нестыковок накопилось слишком много.

«Я это называю политическим мошенничеством. Люди выбирают и требуют одного, а победившие кандидаты демонстрируют совершенно обратное. И это колоссальный ущерб не только для граждан, но и для всей системы, которую мы бы хотели считать демократической.

Граждане раз в пять лет выбирают своих представителей. Если сравнивать с акционерным обществом, мы живем при капитализме, все на договорных основах должно быть везде и всюду. Попробуй гражданин не выполнить какие-то договорные обязательства, не заплатит налоги или платежи — его и оштрафуют, и еще много чего. И не через пять лет, а сразу.

Если договорились об одном во время предвыборной кампании, что потом никак не выполняется, а делается наоборот, то почему последствия не наступают?

Конечно, это касается в основном депутатов-одномандатников», — подчеркнул Нилов.

По его словам, соответствующая уголовная статья нужна «не для того, чтобы жестко посадить», наказанием может быть и штраф. «Только наказание по уголовной статье неотвратимо ведет к сложению мандата. Смысл — дать какой-то шанс людям отозвать депутата, который обманул их», — заключил автор законопроекта.

Как напоминает «Новая газета», еще в 2007 году подобный вопрос уже поднимал тогдашний губернатор Ставропольского края Александр Черногоров. Впоследствии его исключили из «Единой России».

Какие законопроекты внесли перед выборами

Несколько инициатив, имеющих широкую поддержку среди населения, были внесены в Госдуму незадолго до состоявшихся в сентябре 2021 года выборов.

Так, в августе представители КПРФ проанонсировали рассмотрение законопроекта о возвращении прежнего пенсионного возраста. Коммунисты уверены, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников. Среди авторов документа — 77-летний лидер компартии Геннадий Зюганов и 60-летний сенатор Василий Иконников. Они предлагают предоставлять право на назначение страховой пенсии по старости при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

А в начале сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра. По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, эта процедура превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог. Вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя России – в стране насчитывается около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов.

Итоги выборов и рейтинги партий

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Кроме того, с учетом результатов голосования в одномандатных округах в Госдуме будут работать также представители еще трех партий - «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.

В общей сложности «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР - 21, «Новые люди» – 13.

По данным ВЦИОМ на 22 октября, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30,1% (по версии Фонда «Общественное мнение» — 30%).

За ней следуют КПРФ 19,8%, «Новые люди» — 8,6%, ЛДПР – 7,7% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6%.