Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. В КПРФ уверены, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников. Среди авторов документа — 77-летний лидер компартии Геннадий Зюганов и 60-летний сенатор Василий Иконников. Они предлагают предоставлять право на назначение страховой пенсии по старости при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в пояснительной записке.

По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.

Авторы инициативы полагают, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников. Они ссылаются на ухудшение состояние здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, по их словам, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования. «С повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью», — указали в КПРФ.

Кроме того, повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы, в том числе среди молодежи, прогнозируют коммунисты.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, расходы на его реализацию в 2022 году оцениваются в 604,5 млрд рублей.

О повышении пенсионного возраста

В 2018 году Госдума приняла закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Представители парламентской оппозиции неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, однако они не были поддержаны «Единой Россией», имеющей большинство в Думе. Один из последних документов разработали в «Справедливой России», его в апреле 2021-го представил лидер фракции Сергей Миронов. А в августе глава ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что возглавляемая им партия «всегда выступала против повышения пенсионного возраста».

О законопроектах КПРФ

Всего за период с первого по текущий (седьмой) созыв депутаты фракции внесли 3115 проектов законов или поправок к ним. Среди них в архиве находятся 2940 документов. В архив попадают как принятые, так и отклоненные проекты. Проекты, направленные, например, на доработку, числятся текущими и до архива не доходят.

Депутаты от КПРФ так или иначе принимали участие в создании 650 уже опубликованных законов. Однако если говорить о законах, инициаторами которых были именно коммунисты, то за период с 2004 по 2020 годы их набралось 21 единица.

О выборах

За пять недель до Единого дня голосования ВЦИОМ оценивает уровень поддержки «Единой России» в 27,2%, КПРФ — 16%, ЛДПР — 9,6%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,7%.

Согласно результатам жеребьевки, которая прошла в ЦИК в понедельник, первым номером в бюллетене идет КПРФ, затем следуют партия «Зеленые» и ЛДПР. На четвертом месте расположилась партия «Новые люди», следом идет «Единая Россия». Шестой номер в бюллетене займет «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», седьмое место досталось партии «Яблоко», дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России». Номера с 11 по 14 в бюллетене заняли партии «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.