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Политика

Как прошло первое заседание новой Госдумы

Председателем Госдумы снова стал Володин, первыми зампредами назначены Жуков и Мельников

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Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на первом пленарном заседании Государственной думы 8-го созыва, 12 октября 2021 года

Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на первом пленарном заседании Государственной думы 8-го созыва, 12 октября 2021 года

Антон Новодережкин/ТАСС
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва – как старейший депутат, ей уступил это право Владимир Ресин. Спикером нового парламента избран Вячеслав Володин — как и в прежнем созыве. Парламентарии также выбрали заместителей председателя Госдумы — первыми зампредами стали единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников — как и в прошлом созыве.

В Москве приступил к работе VIII созыв Государственной Думы. Как сообщает ТАСС, депутаты начали первое пленарное заседание с выступления депутата от «Единой России», первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

«Уважаемые депутаты Государственной думы, уважаемые гости, первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва объявляю открытым», — сказала она.

По регламенту первое заседание новой Госдумы открывает старейший по возрасту депутат. Таковым является единоросс Владимир Ресин, бывший первый вице-мэр Москвы. Однако он предоставил это право Терешковой, которая младше Ресина на год. Заседавшей еще в Верховном Совете СССР VII-XI созывов Терешковой сейчас 84 года.

Выступала первая женщина-космонавт, находясь в президиуме, по бокам от нее заняли места старейшие по возрасту депутаты от каждой фракции. После ее выступления парламентарии поднялись со своих кресел, зазвучал гимн Российской Федерации.

Состав новой Думы выглядит следующим образом: 324 мандата у «Единой России», 57 мандатов у КПРФ, 27 кресел получили справедливороссы, 21 место – ЛДПР, еще 13 депутатов представляют «Новых людей». Кроме того, в новом созыве Госдумы есть по одному представителю от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы». Самовыдвиженцы примкнули к другим фракциям.

Спикером Госдумы VIII созыва был избран единоросс Вячеслав Володин, занимавший этот пост и в прошлом парламенте.

Проголосовали депутаты и за кандидатуры вице-спикеров. Первыми зампредами Думы стали единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников — они уже работали на этих постах раньше. Посты вице-спикеров заняли представители парламентского большинства Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол. От фракции «Справедливой России — За правду» вице-спикером стал Александр Бабаков, от ЛДПР пост занял Борис Чернышов, от «Новых людей» — Владислав Даванков.

Вячеслав Володин ранее сообщил, что средний возраст всех депутатов — мужчин Госдумы VIII созыва составляет 53 года (на один год больше, чем в седьмом созыве), а депутатов-женщин — 51,8 года.

По его словам, самой «молодой» фракцией являются «Новые люди». Средний возраст депутатов этой партии 37,6 года.

Парламентариев моложе 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь, а в возрасте 60 лет и старше — 126, в прошлом созыве было 116, уточнил спикер.

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