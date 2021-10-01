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Политика

Как «Единая Россия» и оппозиция поделят посты в Госдуме

Первое заседание Госдумы нового созыва назначили на 12 октября

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Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
12 октября избранные депутаты Госдумы восьмого созыва соберутся на первое заседание и выберут спикера. Им может стать Вячеслав Володин, занимавший это кресло в предыдущем созыве. Конкуренцию ему составит представитель КПРФ. Еще одна интрига — кто возглавит комитеты, которых, по словам источников, станет больше.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится 12 октября – соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу. Документ опубликован 1 октября на официальном портале правовой информации.

«Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов», — говорится в тексте. Первое заседание Госдумы нового созыва откроет старейший по возрасту депутат.

Госдума, согласно Конституции, собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент РФ может созвать заседание раньше этого срока – что и произошло в данном случае. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.

Кто станет спикером

Депутатам 12 октября предстоит выбрать председателя. Путин ранее на встрече с лидерами партий, преодолевших пятипроцентный избирательный барьер, назвал Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Госдумы нового созыва.

«В целом, работа Госдумы седьмого созыва, особенно в очень сложный период борьбы с пандемией, показала, что дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны. В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва», — сказал Путин.

Володин, в свою очередь, выразил благодарность за доверие и отметил, что Дума работает эффективно потому, что «парламентарии уходят от популизма».

КПРФ выдвинет своего кандидата на пост спикера Госдумы, сообщил «Интерфаксу» источник в ЦК партии.

«У нас будет альтернативная кандидатура на пост спикера», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что эта кандидатура будет «из числа руководителей партии».

Кандидат в заместители

Путин в пятницу также подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности Уполномоченного по правам ребенка в России. Она занимала этот пост с 2016 года.

Кузнецова участвовала в выборах в Госдуму и была включена в первую пятерку общефедерального списка «Единой России». РБК со ссылкой на источник пишет, что она может стать вице-спикером нижней палаты.

Предполагается, что общее число заместителей спикера увеличится — с 8 до 12.

Как поделят комитеты

Общее число комитетов в новой Думе может составить 32 (вместо 26 в предыдущем созыве), пишет «Коммерсантъ». Консультации между партиями продолжаются.

Ожидается, что принцип разделения комитетов между ними сохранится: половина отойдет «Единой России», остальные поделит оппозиция. Ключевые комитеты по законодательству и бюджету останутся за их нынешними председателями — Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым (оба — ЕР). «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) претендует на пять комитетов вместо нынешних трех, так как в новой Думе она уже имеет не четвертую, а третью по численности фракцию, утверждает источник в руководстве партии. По его словам, свои комитеты сохранят Галина Хованская (по ЖКХ) и Анатолий Аксаков (по финансовому рынку), на руководящие посты рассчитывают также Валерий Гартунг, Сергей Кабышев и Геннадий Семигин.

По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, число комитетов, возглавляемых коммунистами, должно стать больше в связи с увеличением фракции, но единороссы могут так не считать и отдать несколько комитетов «Новым людям».

ЛДПР, в свою очередь, рассчитывает на три комитета. Так, главой комитета Госдумы по социальной политике может остаться Ярослав Нилов, возглавлявший его в седьмом созыве палаты, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Комитет по социальной политике может остаться под председательством Ярослава Нилова, как это было в прошлом созыве. При этом бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин также может стать главой комитета, но другого. Такой вариант сейчас обсуждается», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь, сам Нилов выразил готовность «работать там, где будет определено, где будут поставлены задачи».

Ранее сообщалось, что комитет по социальной политике в восьмом созыве Госдумы может возглавить депутат от фракции «Единая Россия» в связи с уменьшением численности фракции ЛДПР в новом созыве. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом РФ допустил, что фракция может лишиться поста председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. При этом он не исключил, что комитет может возглавить единоросс Максим Топилин.

Другая версия – в том, что Топилин возглавит комитет по экономической политике. Источник ТАСС отметил, что «вероятность этого очень высока».

На посты новых председателей комитетов от ЕР рассматриваются, по данным РБК, следующие кандидаты:

— глава совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев (комитет по молодежной политике; его выводят из разделяемого на три части комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи)

— экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (комитет по промышленности и торговле; его выделяют из состава комитета по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству)

— бывший первый зампред Рязанской облдумы и врач-колопроктолог Дмитрий Хубезов (комитет по охране здоровья).

Итоги выборов

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

«Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Кроме того, с учетом результатов голосования в одномандатных округах в Госдуме будут работать также представители еще трех партий - «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.

В общей сложности «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57, «Справедливая Россия - За правду» - 27, ЛДПР - 21, «Новые люди» – 13.

Обновленный парламент

Госдума восьмого созыва будет на 48,5% состоять из новых депутатов по сравнению с предыдущим созывом, сообщил спикер палаты седьмого созыва Вячеслав Володин.

По его словам, из 450 избранных депутатов 51,5% уже работали в парламенте к моменту завершения работы седьмого созыва. Володин уточнил, что 232 депутата от избранных в восьмой созыв имели мандат к концу полномочий седьмого созыва. Он отметил, что «тренд в обновлении» задает «Единая Россия» — ее фракция также обновится на 48,5%. 167 человек, которые войдут в новую фракцию единороссов, были депутатами в конце работы седьмого созыва.

У КПРФ обновление составило 40,4% (34 избранных депутата из 57 были в прошлом созыве), у ЛДПР - 33,3% (14 из 21), у «Справедливой России - Патриотов - За правду» - 51,9% (в седьмом созыве 13 человек из 27 были депутатами).

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