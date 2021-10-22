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Генсек НАТО назвал новые приоритеты альянса и ЕС

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе, назвал главные приоритеты Североатлантического альянса в сотрудничестве с ЕС. Его выступление опубликовано на сайте НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что сотрудничество между НАТО и ЕС вышло на беспрецедентный уровень, но он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества и в других областях, таких как «военная мобильность, устойчивость, новые и прорывные технологии и влияние изменения климата на безопасность».

«Среди новых приоритетов сотрудничества НАТО и ЕС — борьба с вредоносными технологиями, воздействие климатических изменений на безопасность», — отметил Столтенберг.

Генсек поприветствовал «возрастающие усилия стран ЕС по обороне в рамках НАТО» и призвал инвестировать больше, но не дублировать деятельность альянса, а привлекать «новые силы и средства» без создания новых структур. Он также отметил, что «с нетерпением» ждет новой совместной декларации об отношениях НАТО-ЕС, в которой будут определены области будущего сотрудничества.

Накануне Столтенберг рассказал, что страны НАТО утвердили план общей защиты и установили новые целевые планы по наращиванию оборонного потенциала стран – союзников альянса.

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