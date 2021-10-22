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В Кремле заявили, что России не нужен диалог с НАТО

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Принятие стратегии НАТО о сдерживании России продемонстрировало правильность решения властей РФ о прекращении диалога с альянсом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, о прекращении диалога с НАТО. Диалог не нужен. Россия никогда не питала иллюзий о НАТО. Мы знаем суть альянса — он создан для конфронтации. РФ принимает меры для защиты собственных интересов. Это постоянный процесс», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО стоит ясно продемонстрировать России, что альянс готов и к военным действиям.

Стало известно, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также закрывает военную миссию и информационное бюро альянса в Москве.

В ответ на это глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил, что решение России о закрытии дипмиссии при НАТО осложняет и без того сложные отношения сторон.

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