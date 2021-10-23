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Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО постепенно стягивает силы к российским границам на фоне призывов к военному сдерживанию РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, он ответил на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО стоит ясно продемонстрировать Москве, что альянс готов и к военным действиям.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать», — сказал российский министр.

По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России, но к равноправному диалогу по данному вопросу пока не готов именно Североатлантический альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО одобрили план общей защиты и установили новые целевые планы по наращиванию оборонного потенциала стран, которые являются союзниками альянса.

До этого Шойгу заявил, что НАТО наращивает свое присутствие в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии.

По его словам, совершенствуется военная инфраструктура Североатлантического альянса, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски военнослужащих.

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