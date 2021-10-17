Зеленский — об освобождении Медведчука, запасах газа и офшорах при Януковиче

«Нечем обогревать школы, детсады и больницы» — так проанонсировали интервью с президентом Украины на телеканале ICTV. 17 октября в его эфире Владимир Зеленский заверил потребителей, что газа хватит, а также прокомментировал расследование о его офшорах. Кроме того, глава государства назвал возможным обмен оппозиционера Виктора Медведчука на «действительных героев Украины». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу ICTV, в котором признался, что смотрел расследование о своих офшорах — и сюжет ему показался «не очень». Он отметил, что у него возникло дежавю с 2019 годом, когда на каналах экс-президента Петра Порошенко уже распространяли подобные материалы.

«Это радует немножечко…»

Зеленский подтвердил, что у него были компании за рубежом – однако, по его словам, их не использовали для отмывания денег.

«Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от Приватбанка, от Игоря Коломойского». Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел.

Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко…

Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино,» — рассказал глава республики. При этом он не стал отрицать, что у него были офшоры. Зеленский пояснил, что «во времена Януковича все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ». По его словам, «все каналы имели компании за границей».

«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я — построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля.

Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012-го, и с 2001-го, и с 2019-го не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», — заверил Зеленский.

Международный консорциум журналистов-расследователей ранее опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В их числе фигурирует в том числе и президент Украины.

«С удовольствием рассмотрим, нужен хотя бы намек»

Киев готов рассмотреть возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука (от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь») на украинских граждан. Для этого требуется, чтобы в Москве подтвердили наличие у него российского гражданства, пояснил Зеленский в том же интервью.

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, то тогда

мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины», — сказал он.

Украинские следственные органы подозревают Медведчука в «госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму». Политик находится под домашним арестом до 7 декабря.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, события с Медведчуком — это «сведение политических счетов и Россия подобную практику решительно осуждает».

«Хочу всех успокоить»

Выступая в эфире ICTV, Зеленский также заверил украинских потребителей, что им хватит газа. Он заявил, что «запасов газа на сегодня достаточно».

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества,

достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», — указал он.

По его словам, стоимость газа могла бы достичь 50 гривен, если бы правительство не вмешалось в ситуацию. Зеленский отметил, что отопительный сезон находится в зоне ответственности как центральной, так и местной власти.

«Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. «Нафтогаз» и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем», — пояснил президент Украины.

Глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко ранее заявил, что газа для обеспечения всех нужд населения у компании достаточно, но с бюджетными организациями «ситуация сложная».