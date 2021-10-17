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Зеленский заверил украинских потребителей, что им хватит газа

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил о том, что запасов газа для украинских потребителей на сегодня достаточно.

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», - сказал он.

По словам главы государства, цена газа могла бы достичь 50 грн, если бы правительство не вмешалось в ситуацию. Зеленский добавил, что отопительный сезон находится в зоне ответственности как центральной, так и местной власти.

«Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК «Нафтогаз» и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем», — пояснил Зеленский.

Ранее глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газа для обеспечения всех нужд населения у компании достаточно, но с бюджетными организациями «ситуация сложная».

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