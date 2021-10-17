Зеленский допустил возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука

Украина готова рассмотреть возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» на украинских граждан, если бы Россия подтвердила, что у него есть российское гражданство. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV.

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, <...> то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины», — сказал Зеленский.

Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов и Россия подобную практику решительно осуждает.